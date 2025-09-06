Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Albania, 18enne italiana violentata in spiaggia a Durazzo: arrestato un 26enne

06 Settembre 2025 - 12:04 Alba Romano
Il giovane fermato è un cittadino albanese con precedenti penali per furto e detenzione illegale di armi

Una giovane turista italiana di 18 anni è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava sulla spiaggia di Durazzo, una delle principali località balneari dell’Albania. Secondo un comunicato diffuso dalla polizia albanese, la ragazza si trovava sui lettini di un albergo sulla spiaggia quando sarebbe stata abusata da un uomo all’alba di ieri, venerdì 5 settembre. La 18enne ha sporto denuncia, permettendo alle forze dell’ordine di avviare tempestivamente le indagini. Nel giro di poche ore, gli agenti hanno identificato e arrestato il presunto responsabile: un 26 enne, cittadino albanese, con precedenti penali per furto e detenzione illegale di armi.

La violenza

La giovane avrebbe raccontato alla polizia albanese di aver trascorso la notte in compagnia di amici. In un momento successivo si sarebbe allontanata dal gruppo per sedersi sui lettini situati di fronte all’hotel, ed è lì che sarebbe avvenuta l’aggressione. Il 26enne arrestato ha ammesso i fatti durante l’interrogatorio, sostenendo però che si sia trattato di «un rapporto consensuale». Tuttavia, gli accertamenti medici hanno riscontrato lividi sul collo e in altre zone del corpo della ragazza, elementi compatibili con un’aggressione e con l’uso della forza.

