Processo a Ciro Grillo, muore il figlio del giudice Contu: udienza rinviata al 22 settembre

La notizia è stata resa pubblica in aula prima dell'udienza

È morto il figlio del giudice Marco Contu, che presiede il collegio del tribunale di Tempio Pausania nel caso di stupro di gruppo in cui sono accusati Ciro Grillo e i suoi amici. Secondo quanto riporta Repubblica il giovane si sarebbe tolto la vita nelle scorse ore. Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore e gli avvocati, l’udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30, per questo oggi non arriverà la sentenza. Il Corriere della Sera fa sapere che la notizia è stata resa pubblica in aula, mentre si aspettava l’apertura dell’udienza. Saltano quindi le ultime repliche dei quattro imputati, in programma per oggi, e la camera di consiglio con la sentenza finale.

La controreplica di ieri

Ieri è andata in scena la controreplica del pubblico ministero, che ha chiesto per i quattro imputati nove anni di reclusione. La ragazza che li accusa di violenza, secondo l’avvocata Giulia Bongiorno che la assiste, oggi avrebbe dovuto presenziare in aula per la sentenza. Gli altri tre imputati si chiamano Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. In programma oggi c’erano le repliche degli avvocati degli imputati e poi la camera di consiglio per il verdetto finale. Non sono ancora state fissate le nuove date per questi ultimi appuntamenti. «Purtroppo avete appreso la notizia, ora bisogna cercare di trovare una soluzione», ha detto la giudice a latere Pinna. L’udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10,30.