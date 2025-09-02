Processo a Ciro Grillo e gli amici, la ragazza che li accusa: «Voglio ascoltare la sentenza»

Domani o entro giovedì la sentenza per il figlio del fondatore M5S e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo nel 2019. La studentessa italo-norvegese che ha denunciato i fatti potrebbe essere in aula per la prima volta, dopo anni di udienze a porte chiuse

È attesa per domani la sentenza sul caso che vede imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e tre suoi amici genovesi – Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria , accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due studentesse, allora diciannovenni, nell’estate del 2019 in Costa Smeralda. La giovane che ha denunciato le violenze, ha espresso la volontà di essere presente in aula per ascoltare il verdetto. «Mi ha chiesto di venire qui per ascoltare la lettura della sentenza. Vorrebbe esserci», ha dichiarato la sua legale Giulia Bongiorno. Sarebbe la prima volta che la ragazza prende parte a un’udienza a porte aperte, dopo anni di processo tenuto con udienze riservate.

Le parole del procuratore

La giornata di oggi è stata dedicata alle repliche del procuratore capo Gregorio Capasso, che ha ribadito la richiesta di nove anni di reclusione per ciascun imputato, oltre all’interdizione dai pubblici uffici. Nessuno dei quattro ragazzi era presente in aula, così come le due presunte vittime. «La ragazza lo ha detto subito, al risveglio. Ha detto alla sua amica: “Mi hanno violentato tutti”. Era sconvolta. E’ la prima cosa che dice, si è svegliata cosi la ragazza. Vi invito a riflettere sulla descrizione dettagliata. Al di là della denuncia fatta otto giorni dopo», ha ricordato Capasso davanti al tribunale di Tempio Pausania, presieduto da Marco Contu, invitando i giudici a riflettere sulla coerenza del racconto della studentessa.

La vicenda

Secondo l’accusa, la notte del 17 luglio 2019 le due ragazze avrebbero incontrato i quattro ragazzi in una discoteca della Costa Smeralda, decidendo poi di spostarsi nella casa in cui soggiornava Ciro Grillo con i suoi amicia Cala di Volpe. Qui l’allora 19enne avrebbe subito violenze di gruppo, mentre la sua amica si sarebbe addormentata sul divano, ritrovandosi coinvolta in fotografie a sfondo sessuale scattate senza il suo consenso. La decisione è attesa per domani, salvo rinvii dell’ultima ora che non sono da escludere perché già l’udienza in programma per l’1 settembre era saltata.