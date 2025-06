Ciro Grillo parla in aula: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno. Studio giurisprudenza per questo processo»

Le parole del figlio del comico genovese durante il procedimento che lo vede imputato, insieme ad altri amici, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese

«Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa». Queste le parole dette in aula, a porte chiuse, da Ciro Grillo, in apertura dell’udienza nel tribunale di Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria (presenti anche loro in aula) e Francesco Corsiglia, nel processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. Pochi minuti di dichiarazioni per ribadire la sua innocenza e quella dei suoi amici. «Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci», ha concluso il figlio del fondatore M5S.

Il caso e il processo alle fasi finali

Finora Ciro Grillo non si era mai presentato in tribunale, a differenza di Francesco Corsiglia che, assistito dagli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle, ha invece già reso circa dodici ore di esame dibattimentale. Oggi è prevista la requisitoria del pubblico ministero Gregorio Capasso. Domani sarà la volta delle parti civili e dell’avvocata Giulia Bongiorno che rappresenta la studentessa, ora 23enne. Il caso che coinvolge i quattro ragazzi genovesi risale al luglio di sei anni fa, nella notte tra il 16 e il 17, quando la giovane in vacanza in Costa Smeralda con amici, avrebbe subìto uno stupro di gruppo nella villetta di proprietà della famiglia Grillo, a Porto Cervo, dopo una serata al Billionaire. I ragazzi accusati hanno sempre riferito di rapporti consenzienti.