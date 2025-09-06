Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀCataniaInchiesteSiciliaTurismoViolenza sessualeViolenza sulle donne

«Vi diamo un passaggio fino al bed and breakfast». A Catania due turiste ungheresi violentate da tre giovani

06 Settembre 2025 - 08:51 Ugo Milano
embed
violenza sessuale perugia
violenza sessuale perugia
Le due sarebbero state anche costrette ad assumere cocaina. L’allarme partito da una chiamata alla sorella

Due turiste ungheresi in visita in Sicilia sarebbero state violentate da tre uomini che – per adescarle – si sono offerti di dar loro un passaggio. Le giovani, di rientro nel bed & breakfast dove soggiornavano a Paternò (Catania), hanno accettato lo strappo in macchina da tre ragazzi incontrati poco prima. Quello che sembrava un gesto di cortesia si è rivelato una trappola: una volta a bordo del furgone, le due sarebbero state vittime di abusi sessuali e costrette ad assumere cocaina. I carabinieri, avvertiti in tempo reale grazie alla prontezza di una delle ragazze che è riuscita a contattare la sorella, sono intervenuti e hanno bloccato i tre aggressori. L’arresto è avvenuto in flagranza. I militari che hanno trovato le vittime in lacrime e i responsabili poco distanti, nella piazza di Paternò.

I tre giovani accusati di violenza sessuale

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre giovani – di 21, 22 e 24 anni, tutti di origine marocchina e irregolari sul territorio – avrebbero adescato le turiste fingendo di volerle accompagnare verso l’alloggio. Dopo un breve tragitto, però, avrebbero cambiato strada, portandole fuori città. Qui sarebbero iniziate le molestie: palpeggiamenti insistenti e contatti forzati, ignorando i tentativi di resistenza delle ragazze. Poco dopo, uno degli uomini avrebbe obbligato le giovani ad assumere cocaina, aggravando la violenza. Durante una sosta, una delle vittime sarebbe riuscita a inviare un messaggio alla sorella, indicando anche il numero di targa del veicolo. Proprio questa segnalazione si è rivelata decisiva per rintracciare il furgone.

L’intervento dei Carabinieri

Quando i carabinieri hanno raggiunto la piazza di Paternò, lo scenario era chiaro. Le due turiste, sotto shock, erano sedute su una panchina, mentre i tre ragazzi si trovavano poco distante. Sono stati fermati e arrestati in flagranza, mentre le vittime sono state accompagnate in ospedale. Qui, sono state sottoposte agli accertamenti medici necessari. Solo successivamente le ragazze hanno potuto formalizzare la denuncia, confermando nei dettagli la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine. Gli arrestati si trovano ora nel carcere di piazza Lanza a Catania, in custodia cautelare. Il giudice ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta della procura che ha sottolineato la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione del reato. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali precedenti e verificare se i tre siano coinvolti in altri episodi simili.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Perché a Venezia i borseggiatori denunciano chi li fotografa o li filma

2.

Vicenza, la storia del padre che va a riprendersi il figlio che l’ex moglie aveva portato in Romania

3.

Arrestati altri 5 turchi nel Viterbese, l’allarme attentato alla festa di santa Rosa: la banda tradita da un documento, i sospetti sulle armi

4.

I video intimi di De Martino e Tronelli dietro l’inchiesta sulle immagini rubate da 2mila telecamere. Parla l’esperto che ha scovato il portale: «Ce ne sono altri attivi»

5.

Il prof che rimprovera una studentessa perché si presenta in classe col crocifisso capovolto dicendosi satanista: sospeso per tre giorni

leggi anche
falsi preti nola
ATTUALITÀ

Prete condannato per abusi sui minori trasferito in una pastorale con 14 oratori: è polemica a Bolzano

Di Ugo Milano
alessandro basciano selvaggia lucarelli
ATTUALITÀ

«Mettitelo te il braccialetto, io non lo voglio», volano schiaffi tra Basciano e Lucarelli: il delirio del dj in un’intervista all’insegna di critiche e insulti

Di Ugo Milano
ciro grillo
ATTUALITÀ

Processo a Ciro Grillo, muore il figlio del giudice Contu: udienza rinviata al 22 settembre

Di Alba Romano