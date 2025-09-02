Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
San Zenone al Lambro, trovate tracce biologiche sul luogo dello stupro della 18enne: è caccia al responsabile

02 Settembre 2025 - 14:15 Filippo di Biasi
stazione di san Zenone al Lambro
Le indagini sulla violenza della notte tra sabato e domenica: al momento dell'aggressione non c'era nessun testimone

C’è un punto di partenza per le indagini sullo stupro di San Zenone al Lambro, tra Milano e Lodi. I carabinieri hanno trovato sul luogo dell’aggressione alcune tracce biologiche, che potrebbero contenere il dna del violentatore. L’uomo è ricercato dalla notte fra sabato 30 e domenica 31 agosto, quando in una strada vicino alla stazione di San Zenone ha aggredito una ragazza di 18 anni.

L’aggressione

Trascinandola con la forza l’uomo ha portato la vittima in una zona isolata a lato della strada per Sordio, un Comune vicino. Poi l’ha picchiata, stuprata ed è fuggito lasciandola a terra. Nessun testimone ha visto la scena, la zona era deserta, né per ora risulta nulla dalle telecamere di sicurezza nei dintorni. È stata la ragazza stessa infatti a chiamare il 112, che ha mandato un’ambulanza e i carabinieri. Inviata in supporto anche la sezione investigazioni scientifiche di Milano, reparto dell’Arma, alla ricerca di oggetti e tracce che potrebbero ricondurre all’aggressore. Proprio su questi elementi si stanno basando le prime indagini, mentre si attendono anche i risultati dei tamponi fatti al centro antiviolenza. E le possibili corrispondenze nelle banche dati.

La testimonianza

Dopo le prime cure al pronto soccorso del Policlinico, la ragazza è stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata nell’assistenza alle vittime di violenza sessuale. Qui la vittima ha fornito gli unici elementi fin qui disponibili, descrivendo lo stupratore come «di carnagione scura, con i capelli ricci». Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli investigatori stanno cercando un uomo di origine africana.

«Basta colpevolizzare la vittima». L’appello della sindaca 

«Leggo discorsi maschilisti inaccettabili: qualcuno si chiede cosa ci facesse una ragazza in stazione a mezzanotte. Ma stiamo scherzando?». A commentare l’accaduto è Arianna Tronconi, sindaca di San Zenone al Lambro. «Tornava a casa dopo aver visitato un familiare. La sua vita è stata segnata per sempre, non accettiamo colpevolizzazioni».

Foto copertina: Ansa / Andrea Canali | La stazione di San Zenone al Lambro

