San Zenone al Lambro, 18enne stuprata in un sottopassaggio

Indagano i carabinieri. Si cerca un nordafricano

Una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino a una stazione ferroviaria dove si stava recando a prendere un treno per tornare a casa, nell’hinterland di Milano. La giovane ha subito chiamato aiuto e ora sul caso indagano i carabinieri. Il fatto è accaduto poco dopo mezzanotte nei pressi di un sottopassaggio a San Zenone al Lambro (Milano), quando la ragazza si stava recando in stazione. Un uomo le si è parato improvvisamente davanti e l’ha trascinata in un’area verde, stuprandola.

L’allarme

Il 118 ha poi trasportato la ragazza al Policlinico di Milano prima e alla clinica specializzata in reati sessuali, la Mangiagalli, dopo le cure mediche. Le prime indagini sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo investigativo di Milano, che oltre a raccogliere la descrizione dell’aggressore, secondo la ragazza un nordafricano, visioneranno le telecamere della zona, nella speranza che possano fornire indizi.