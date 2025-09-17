Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all’ingresso della scuola: arrestato

17 Settembre 2025 - 17:43 Ugo Milano
L'aggressore è stato ritrovato dopo alcune ricerche nella propria abitazione: nascondeva l'arma nello zaino. La vittima, invece, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un codice giallo

Lo ha aggredito con un martello davanti a scuola, poco prima del suono della campanella d’ingresso mercoledì 17 settembre. È successo a Napoli, sulla piazza Santa Maria della fede, dove un 18enne è stato preso a martellate da un compagno di scuola di 17 anni. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. La giovane vittima ha riportato ferite profonde alla testa ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. I carabinieri hanno attivato la ricerca del presunto aggressore nei pressi della stazione ferroviaria. Lì, secondo alcune segnalazioni, sarebbe stato visto aggirarsi poco dopo l’episodio di violenza. Il ragazzo è stato ritrovato poi a casa, con il martello nascosto nel proprio zaino. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

La violenza fuori da scuola

Poco prima che suonasse la campanella dell’Istituto tecnico industriale di piazza Santa Maria della fede a Napoli, il ragazzo di 17 anni si è scagliato contro l’ex compagno di classe colpendolo con un martello. I due frequentano la stessa scuola ed erano appunto in classe insieme fino all’anno scorso. Dopo la colluttazione, il 18enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, con vistose ferite sulla tesa. Ci sono voluti alcuni momenti per rintracciare invece il giovane aggressore, ritrovato dai militari nella sua abitazione. I motivi della violenza restano ancora da chiarire, il sospettato è stato arrestato per tentato omicidio e ora i carabinieri lo stanno trasferendo nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

