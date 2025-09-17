Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento

17 Settembre 2025 - 17:06 Ugo Milano
È successo a San Donato Milanese nella periferia sud del capoluogo lombardo. La giovane ha raccontato di essere stata anche minacciata con un coltello

Si erano conosciuti online e una volta incontrati per la prima volta, lui l’avrebbe violentata. È successo nel milanese, il sospettato è un pregiudicato di 36 anni identificato grazie alle informazioni fornite dalla vittima e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La ragazza, 20 anni, sarebbe stata minacciata con un coltello e violentata. L’uomo ora si trova nel carcere milanese di San Vittore, con l’accusa di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il primo appuntamento e la violenza

Il 36enne è stato fermato lunedì 15 settembre dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare giunta alla fine dell’indagine partita con la segnalazione della vittima. La 20enne ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello e in seguito stuprata dall’uomo, conosciuto sui social e incontrato per un primo appuntamento. Il luogo del delitto sarebbe un’area non lontana dalla fermata della metropolitana di San Donato Milanese, un piccolo comune nella periferia sud del capoluogo meneghino.

Il racconto «lucido e coerente» della vittima

Secondo quanto riferito dalle autorità e riportato da Repubblica, il racconto della giovane sarebbe apparso «lucido, coerente e dettagliato». Proprio la sua testimonianza – insieme alle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza – avrebbe infatti permesso di identificare l’uomo.

