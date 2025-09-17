Villa Pamphili, nuove accuse per Kaufmann: «Ha ucciso Anastasia mentre dormiva accanto alla bambina»

Notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare per il principale sospettato del duplice omicidio. L'accusa è aggravata dalla relazione sentimentale e dall'occultamento di cadavere

A Charlie Francis Kaufmann è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare. Secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe ucciso – oltre alla figlia, la piccola Andromeda – anche la sua compagna, Anastasia Trofimova. L’uomo si trova dal 10 luglio nel carcere romano di Rebibbia, con l’accusa di omicidio ai danni della bambina. Secondo le ultime ricostruzioni sarebbe stato lui a uccidere anche Trofimova, la donna di origini russe con cui intratteneva una relazione. L’avrebbe aggredita nel sonno – probabilmente strangolandola – mentre la 28enne dormiva accanto alla bambina. Il corpo della donna fu ritrovato a un centinaio di metri da quello della piccola.

Il duplice omicidio di Villa Pamphili

I fatti risalgono a inizio giugno 2025. Secondo gli inquirenti Francis Kaufmann si sarebbe scagliato contro la donna, originaria di Omsk, in Siberia, soffocandola nel sonno. Anastasia sarebbe morta il 3 giugno. L’esame autoptico suggerisce che sia stata aggredita mentre dormiva, perché non ci sarebbero segni che indichino un tentativo di difesa. Gli approfondimenti dei medici-legali hanno rilevato «stravasi ematici nei tessuti molli del collo, nelle aree peri-ioidea e tiroidea», che confermerebbero l’ipotesi di morte per asfissia. Kaufmann dovrà quindi rispondere dell’accusa di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Pochi giorni dopo, avrebbe strangolato anche la bambina all’interno del parco romano, in una zona appartata e poco sorvegliata.

Le prossime tappe legali

La richiesta della nuova ordinanda di custodia cautelare è stata firmata dal pm Antonio Verdi e dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Ora è compito del giudice per le indagini preliminari fissare l’interrogatorio di garanzia, entro cinque giorni. Un atto che difficilmente porterà a nuove dichiarazioni: finora l’uomo, tra silenzi e frasi sconnesse, non ha detto nulla. Poi arriverà la richiesta di giudizio immediato. Sarà inoltre richiesto di estendere il mandato di arresto europeo anche per questa nuova accusa e verrà diffusa una nuova domanda di estradizione alla Grecia, dove Kaufmann era stato catturato il 12 giugno sull’isola di Skiathos, al termine della fuga. Il processo è all’orizzonte, la partita giuridica si giocherà sull’ergastolo.