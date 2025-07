Francis Kaufmann è stato estradato. L’arrivo a Ciampino. Il suo dna è sul sacco dove fu trovato il corpo di Anastasia Trofimova – Il video

L'uomo al suo arrivo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Svolta nelle indagini da parte della Polizia scientifica

Francis Kaufmann è arrivato in l’Italia. Il presunto killer di Anastasia e Andromeda, la donna e la figlia di pochi mesi trovate morte a Villa Pamphili, a Roma, è stato estradato oggi dalla Grecia, dove era stato arrestato. Kaufmann ha volato a bordo di un aereo con il personale del Servizio di cooperazione internazionale (Scip) e del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e della squadra mobile di Roma. Kaufmann dopo il suo arrivo a Ciampino è stato trasferito al carcere di Rebibbia.

Il dna di Kaufmann sul sacco di Anastasia

Intanto è stato individuato il dna dell’americano sul sacco che copriva il corpo di Anastasia a Villa Pamphili. Un aspetto, quest’ultimo, che peserà non poco nel quadro probatorio verso il sedicente regista. Dalle analisi effettuate dalla polizia scientifica su alcuni oggetti rinvenuti, come il telo nero sotto il quale è stato trovato il cadavere della donna, comparando il Dna della piccola Andromeda, gli inquirenti hanno isolato un profilo genetico che per metà è corrispondente a quello della figlia dell’uomo. Si tratta di tracce biologiche miste, saliva e sangue.

(video Polizia di Stato)