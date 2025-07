Villa Pamphili, Kaufmann è il padre di Andromeda: arriva la conferma del Dna. All’uomo contestato anche l’omicidio di Anastasia Trofimova

Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe strangolato la bambina all’interno del parco romano, in una zona appartata e poco sorvegliata

Il test del Dna ha tolto ogni dubbio: Francis Kaufmann è il padre biologico della piccola Andromeda, la bambina di soli cinque anni trovata morta lo scorso 6 giugno a Villa Pamphili, a Roma. È quanto emerge dagli accertamenti disposti dalla Procura capitolina, che indaga sul duplice omicidio che ha sconvolto la Capitale e il Paese. Secondo gli inquirenti, Kaufmann – 46 anni, cittadino tedesco con un passato irregolare in Italia – avrebbe strangolato la bambina all’interno del parco romano, in una zona appartata e poco sorvegliata.

Contestato anche l’omicidio di Anastasia Trofimova

La Procura contesta a Kaufmann anche l’omicidio di Anastasia Trofimova, 28 anni, madre della bambina e cittadina russa, trovata priva di vita poche ore dopo la figlia, in un’area limitrofa dello stesso parco. Resta però da chiarire con precisione la dinamica e la causa della morte della donna. Per questo a piazzale Clodio sono attesi nei prossimi giorni i risultati degli esami istologici, che potrebbero confermare o smentire la tesi dell’omicidio per soffocamento o di altra natura violenta.