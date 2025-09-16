Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ATTUALITÀBullismoLazioLGBTQ+OmofobiaRoma

«F****o di m***a, dammi il ventaglio», Alessandro Ansaldo picchiato e insultato da dieci ragazzi. L’aggressione omofoba in centro a Roma

16 Settembre 2025 - 22:41 Alba Romano
embed
polizia roma
polizia roma
Il 25enne accusa un gruppo di italiani tra i 18 e i 22 anni, tutti con accento romani, e chiede ai testimoni di farsi avanti

Alessandro Ansaldo, 25 anni, lo scorso sabato 13 settembre è stato vittima di un’aggressione omofoba nel pieno centro della capitale. Il giovane, appena rientrato a Roma dopo gli studi di musica a Londra, ha raccontato una violenza brutale, con pugni, sputi e insulti. Era circa le due di notte quando, vicino a piazza Venezia, il branco lo ha intercettato su corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di largo Argentina. «Ho accelerato persino il passo, quasi per istinto, ma uno mi è venuto contro, mi ha strappato dalle mani il ventaglio e lo ha distrutto. Mi ha spinto, mi ha urlato fro..o di me..a e mi ha sputato in faccia». ricorda calmo il 25enne, parlando con il Corriere della Sera. «Erano in dieci, mi hanno spinto, sputato e insultato». Ansaldo ha cercato di difendersi, ma i colpi sono continuati: sette, otto pugni al volto, finché un aggressore lo ha colpito alle spalle. Gli altri ridevano, osservando la scena.

La violenza di gruppo

Il gruppo era composto da giovani italiani tra i 18 e i 22 anni, tutti con accento romano. Durante l’aggressione gli hanno anche rubato il cellulare, lanciandolo lontano. Solo tre testimoni hanno assistito alla scena, indicando a un’ambulanza di fermarsi. Alessandro è stato trasportato al pronto soccorso del Santo Spirito, dove gli sono stati diagnosticati trauma cranico-facciale, frattura del naso e contusioni costali. La prognosi è di almeno venti giorni.

Il viaggio in ambulanza e l’appello della madre

«In ambulanza mi sono sentito a disagio – racconta – chiedevo dell’acqua, ma parlavano delle medicine che prendo quasi schernendomi». Con lui c’era la madre, Yasmin Taskin, giornalista corrispondente da Roma per la tv turca, che ora lancia un appello ai testimoni: «Chi ha visto la scena o ripreso i video deve contattare il 112. Il gruppo li ha minacciati, ma solo così possiamo avere giustizia». Alessandro mantiene lucidità e determinazione: «Non voglio vendetta, solo che paghino per quello che hanno fatto. Resisto, per ora».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

2.

Milano, uomo di 70 anni tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma precipita addosso a una passante. Lei muore, lui sopravvive

3.

Il paziente zero, il focolaio, i sintomi: a Verona c’è un’epidemia da chikungunya

4.

Foto dei neonati sepolti a Parma al processo, Chiara Petrolini esce. Non regge neanche il suo ex: le lacrime di un maresciallo

5.

Abiti firmati, auricolari e manicure impeccabile: ora i borseggiatori a Roma sono insospettabili

leggi anche
mattia montanari omofobia denuncia armadietto
ATTUALITÀ

Torna dalle vacanze e trova la scritta omofoba sul suo armadietto dell’ospedale: «Fr***o del c***o». La denuncia dell’infermiere Mattia Montanari

Di Ugo Milano
figlia padre omosessualità
ATTUALITÀ

Napoli, tenta di aggredire la figlia e la minaccia di morte perché è omosessuale: padre arrestato per stalking e maltrattamenti

Di Ugo Milano
assessora padova fiocco arcobaleno
ATTUALITÀ

Padova, l’assessora Margherita Colonnello festeggia la gravidanza con un fiocco arcobaleno: «Sceglierà mio figlio chi vuole essere». Salvini: «È proprio necessario?»

Di Ugo Milano