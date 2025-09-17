Bologna, un 15enne accoltella un 14enne al parco: fermato dai carabinieri mentre era ancora armato

Il 14enne è stato colpito due volte al petto e una all'addome ma non sarebbe in pericolo di vita

È stato arrestato il 15enne che ieri sera ha accoltellato un ragazzino di 14 anni nel parco pubblico di viale Terme, a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Dopo circa due ore durante le quali aveva fatto perdere le proprie tracce, i carabinieri lo hanno individuato intorno alle 22, mentre camminava a piedi con il coltello ancora infilato nella cintura dei pantaloni. Dopo averlo disarmato, il giovane è stato identificato e, una volta avvertiti i genitori, è stato trasferito in una struttura di giustizia minorile. L’accusa per lui è di tentato omicidio.

Aggressione senza movente

L’aggressione è avvenuta ieri, 16 settembre, intorno alle 19.30 e, almeno per il momento, non sembra esserci un reale movente o almeno un motivo scatenate. Il 14enne stava giocando con alcuni amici nel parco quando è stato avvicinato dal coetaneo e colpito improvvisamente con tre fendenti, due al petto e uno all’addome. Poi l’aggressore si è dileguato, lasciando il giovane ferito a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

La lite per futili motivi

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni sembra che i due giovani non si conoscessero e che la lite sia partita per futili motivi. Resta però il fatto che il 15enne si sia recato al parco già armato di coltello e che abbia continuato a girare ancora armato per alcune ore dopo l’aggressione.