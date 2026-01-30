Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Pep Guardiola e il discorso sui bambini di Gaza: «Li abbiamo abbandonati» – Il video

30 Gennaio 2026 - 16:30 Alba Romano
L'allenatore del Manchester City ha partecipato a un evento di Act for Palestine, indossando una kefiah

C’era anche Pep Guardiola all’evento organizzato da Act for Palestine per i bambini di Gaza. Il tecnico del Manchester City ha fatto ritorno nella sua Barcellona, indossando una kefiah attorno al collo, per tornare a esprimere tutto il suo supporto per la causa palestinese, comprese quelle associazioni radunate quella sera per raccogliere fondi da destinare a progetti umanitaria nella Strsicia.

Il saluto in arabo

Dopo aver saluto tutti con un «Salam Aleykoum», l’allenatore ha preso a parlare in catalano, dicendo di pensare spesso ai bambini che tra le macerie dei bombardamenti israeliani si guardano attorno e cercano disperati le loro madri. «Credo che di noi pensino: “Dove siete?”, “Venite ad aiutarci”». Ma noi, continua il discorso di Guardiola, «li abbiamo abbandonati, soli e senza risposte».

