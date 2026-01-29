Trump sta per attaccare l’Iran? Teheran: «Pronti con 1000 nuovi droni». Le tre condizioni Usa e l’ipotesi del raid per «innescare le proteste» – La diretta

Torna a incendiarsi lo scontro tra Usa e Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando diverse opzioni. La tv di Stato iraniana: «Risponderemo»

Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per motivare i manifestanti. Lo scrive Reuters sul suo sito. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno affermato che Trump voleva creare le condizioni per un «cambio di regime» dopo che una repressione ha schiacciato il movimento di protesta, uccidendo migliaia di persone. Secondo il New York Times, il leader Usa avrebbe posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell’uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen. La risposta del regime di Teheran alle nuove minacce di intervento armato, comunque, non s’è fatta attendere. «Abbiamo 1.000 nuovi droni, daremo risposta schiacciante». Tutti gli aggiornamenti