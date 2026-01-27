Netanyahu: «Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Se l’Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista»

Il premier israeliano: «Consentiremo la ricostruzione di Gaza prima della smilitarizzazione? Non accadrà. Soldati turchi e qatarioti a Gaza? Anche questo non accadrà»

Benyamin Netanyahu ha dichiarato che non permetterà la creazione di uno «Stato palestinese a Gaza». In conferenza stampa, il premier israeliano ha detto di aver sempre creduto che «attraverso la combinazione di pressione militare e diplomatica avremmo potuto, e avremmo voluto, riportare a casa tutti i nostri ostaggi». Ora Israele ha due obiettivi: «Disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza».

«Smantellare le armi di Hamas e smilitarizzare Gaza da armi e tunnel. Come concordato con il presidente Trump»

Per Netanyahu il piano di pace statunitense per la Striscia rispetterà gli interessi di sicurezza di Tel Aviv. «Ora ci stiamo concentrando sul completamento delle due missioni rimanenti: smantellare le armi di Hamas e smilitarizzare Gaza da armi e tunnel. Come concordato con il presidente Trump… ci sono solo due possibilità: o si farà nel modo più facile o si farà nel modo più difficile, ma in ogni caso, accadrà», ha detto il premier israeliano. «Ho già ascoltato delle dichiarazioni secondo cui consentiremo la ricostruzione di Gaza prima della smilitarizzazione. Questo non accadrà. Ho sentito dire che porteremo soldati turchi e qatarioti a Gaza. Anche questo non accadrà. Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Non è successo, e non accadrà: tutti voi sapete che chi ha ripetutamente impedito la creazione di uno Stato palestinese sono io, insieme ai miei colleghi nei governi che ho guidato. E né oggi né domani lo permetteremo, ha ribadito Netanyahu. «Israele manterrà il controllo della sicurezza sull’intera area dal fiume Giordano fino al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza», ha concluso.

«Se l’Iran ci attacca…»

Il primo ministro israeliano ha ribadito inoltre l’avvertimento lanciato la scorsa settimana contro l’Iran: se Teheran attaccherà Tel Aviv, lo stato ebraico risponderà in modo forte. «È vero, l’asse iraniano sta cercando di riprendersi, ma non lo permetteremo. Se l’Iran commetterà il grave errore di attaccare Israele, risponderemo con una forza che l’Iran non ha mai visto prima», ha dichiarato Netanyahu.