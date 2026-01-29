Cosa vuole fare Trump con l’Iran: «Un attacco per innescare le proteste»

Il presidente Usa vuole creare le condizioni per un rovesciamento di Khamenei. Sul tavolo anche l'ipotesi Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni contro l’Iran. Tra cui attacchi mirati contro le forze di sicurezza e i leader per fomentare i manifestanti, secondo diverse fonti. Anche se funzionari israeliani e arabi affermano che la sola potenza aerea non basterebbe a rovesciare il potere clericale. Due fonti statunitensi a conoscenza delle discussioni hanno detto all’agenzia di stampa Reuters che Trump vuole creare le condizioni per un “cambio di regime” dopo che la repressione ha schiacciato il movimento di protesta nazionale all’inizio di questo mese, uccidendo migliaia di persone.

Le opzioni di Trump sull’Iran

Per farlo, stava valutando opzioni per colpire comandanti e istituzioni che Washington ritiene responsabili della violenza, per dare ai manifestanti la fiducia di poter invadere gli edifici governativi e di sicurezza, hanno affermato. Una delle fonti statunitensi ha affermato che le opzioni discusse dai collaboratori di Trump includevano anche un attacco molto più ampio, destinato ad avere un impatto duraturo. Forse contro i missili balistici che possono raggiungere gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente o i suoi programmi di arricchimento nucleare. L’altra fonte statunitense ha affermato che Trump non ha ancora preso una decisione definitiva su una linea d’azione. Inclusa l’eventuale adozione della strategia militare.

La portaerei

L’arrivo di una portaerei statunitense e di navi da guerra di supporto in Medio Oriente questa settimana ha ampliato le capacità di Trump di intraprendere potenzialmente un’azione militare, dopo le ripetute minacce di intervento in merito alla repressione iraniana. Quattro funzionari arabi, tre diplomatici occidentali e un’importante fonte occidentale, i cui governi sono stati informati sulle discussioni, hanno detto a Reuters di essere preoccupati che, invece di portare la gente in piazza, tali attacchi possano indebolire un movimento già sotto shock dopo la più sanguinosa repressione da parte delle autorità dalla Rivoluzione islamica del 1979.

Le proteste in inferiorità

Alex Vatanka, direttore del Programma Iran presso il MiddleEast Institute, ha affermato che senza defezioni militari su larga scala le proteste iraniane rimarranno «eroiche ma in inferiorità numerica». Mercoledì Trump ha esortato l’Iran a sedersi al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo sulle armi nucleari, avvertendo che qualsiasi futuro attacco statunitense sarebbe stato più grave di una campagna di bombardamenti a giugno contro tre siti nucleari. Ha descritto le navi nella regione come un'”armata” diretta in Iran.

La diplomazia

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che l’Iran si stava «preparando a uno scontro militare, utilizzando allo stesso tempo i canali diplomatici». Ma Washington non si sta mostrando aperta alla diplomazia, ha affermato il funzionario. L’Iran, che afferma che il suo programma nucleare è civile, era pronto per un dialogo «basato sul rispetto e sugli interessi reciproci». Ma si sarebbe difeso «come mai prima» se messo alle strette, ha affermato la missione iraniana presso le Nazioni Unite in un post su X mercoledì. Trump non ha specificato pubblicamente cosa si aspetta da un eventuale accordo. I precedenti punti negoziali della sua amministrazione includevano il divieto all’Iran di arricchire l’uranio in modo indipendente e restrizioni sui missili balistici a lungo raggio e sulla rete di “agenti armati” di Teheran in Medio Oriente.

Israele

Un alto funzionario israeliano con conoscenza diretta della pianificazione tra Israele e Stati Uniti ha dichiarato a Reuters che Israele non crede che i soli attacchi aerei possano rovesciare la Repubblica Islamica, se questo è l’obiettivo di Washington. «Se si vuole rovesciare il regime, bisogna mettere gli stivali a terra», ha affermato, osservando che anche se gli Stati Uniti uccidessero la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, l’Iran «avrebbe un nuovo leader che lo sostituirebbe». Solo una combinazione di pressioni esterne e un’opposizione interna organizzata potrebbe cambiare la traiettoria politica dell’Iran.

Un cambio di leadership

La fonte occidentale ha affermato di credere che l’obiettivo di Trump sembrasse quello di organizzare un cambio di leadership, piuttosto che “rovesciare il regime”. Un risultato simile a quello del Venezuela, dove l’intervento degli Stati Uniti ha sostituito il presidente senza un cambio di governo completo. Khamenei ha pubblicamente riconosciuto diverse migliaia di morti durante le proteste. Ha attribuito i disordini agli Stati Uniti, a Israele e a quelli che ha definito “sediziosi”. L’organizzazione per i diritti umani HRANA, con sede negli Stati Uniti, ha stimato il bilancio delle vittime legate ai disordini a 5.937, inclusi 214 membri del personale di sicurezza. Mentre le cifre ufficiali indicano un bilancio di 3.117 vittime.