Usa, aggredita con una siringa la deputata dem Ilhan Omar, l’attacco durante un evento pubblico. Trump: «Ha inscenato tutto» – Il video

L'aggressore si chiama Anthony J. Kazmierczak, ha 55 anni ed è stato arrestato. L'ha colpita con del liquido spruzzato con una siringa

La deputata dem americana Ilhan Omar è stata aggredita durante un discorso pubblico a Minneapolis contro la repressione anti-immigrazione dell’Ice. A colpirla con del liquido spruzzato con una siringa è stato un uomo di 55 anni, Anthony J. Kazmierczak. Quest’ultimo è stato bloccato dalle guardie di sicurezza e portato fuori dai locali mentre la dem ha poi continuato il suo intervento. «Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro», ha dichiarato Omar. L’aggressione arriva dopo giorni di tensioni dopo che gli agenti dell’Ice hanno ucciso a sangue freddo a Minneapolis due cittadini, prima Renée Good, poi Alex Pretti.

Trump: «È un’imbrogliona»

Dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, zero solidarietà. Anzi. Ha accusato Omar di aver inscenato tutto. «Penso che sia un’imbrogliona», ha affermato il tycoon in un’intervista a Abc. «Probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola…», ha aggiunto. Nel frattempo, non è ancora stata resa nota quale fosse la sostanza contenuta nella siringa. Una giornalista dell’Associated Press, presente all’evento, ha riferito che si è sentito un odore molto forte nell’aria, simile all’aceto. L’aggressore è stato arrestato, mentre l’ufficio della dem riferisce in una nota che Omar sta bene: «La deputata sta bene. Ha continuato la sua assemblea pubblica perché non permetterà ai bulli di vincere».