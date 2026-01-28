La minaccia di Trump: «Se perdiamo le Midterm succederanno cose molto brutte»

Il presidente apre la campagna elettorale in Iowa e promette una nuova candidatura nel 2028. Accusa Pretti di aver portato una pistola mentre il suo staff si discolpa per le frasi sull'infermiere

«Dobbiamo vincere le elezioni Midterm. Se le perdiamo, perderete così tante delle cose di cui stiamo parlando, così tante delle risorse di cui stiamo parlando, così tanti dei tagli fiscali di cui stiamo parlando — e questo porterebbe a cose molto brutte». Mentre la retromarcia su Minneapolis diventa sempre più palpabile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto la campagna elettorale per il voto in Iowa con le minacce. «Sono qui perché amo l’Iowa, ma sono qui perché stiamo iniziando la campagna per vincere le elezioni di medio termine. Dobbiamo vincere le elezioni di medio termine», ha detto Trump nel suo intervento.

La minaccia di Trump

Il presidente ha definito i manifestanti anti-Ice a Minneapolis «insurrezionalisti pagati» e «agitatori pagati». Dopo essere stato interrotto da alcuni manifestanti, il tycoon ha insistito: «Li pagano. Sono tutti agitatori pagati, e niente altro. Vengono pagati per andarci — e nemmeno sanno il perché quando li intervisti. “Perché sei qui? Non lo so”. Non ne hanno idea. Sono insurrezionalisti pagati, davvero, in alcuni casi. Sono dei malati», ha rincarato. Poi ha ringraziato lo Stato per aver votato per lui nel 2024. «Forse lo faremo una quarta volta», ha detto, alludendo a un’ulteriore candidatura alla presidenza che è costituzionalmente vietata.

I centri commerciali

E ha parlato di migranti che potrebbero «far esplodere i nostri centri commerciali, far esplodere le nostre fattorie, uccidere persone». Trump ha descritto falsamente la grande maggioranza di coloro che sono stati arrestati dall’Ice in Minnesota e altrove come criminali incalliti. Affermando che una volta che queste persone fossero state allontanate la criminalità sarebbe stata quasi eliminata. «È un affare molto semplice: il 2% della popolazione causa il 90% della criminalità. Quindi quando inizi a decimare quel 2%, boom», ha detto il presidente Usa.

Kristi Noem

Intanto rischia il posto la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. I senatori repubblicani Thom Tillis e Lisa Murkowski hanno detto apertamente che Noem dovrebbe andarsene o essere licenziata, dopo che il presidente le ha rinnovato la fiducia. Oltre a Noem, Tillis ha criticato anche il vice chief of staff della Casa Bianca, Stephen Miller, per aver attaccato Alex Pretti subito dopo la sua uccisione da parte di agenti federali: «Quelle due persone hanno detto al presidente, prima ancora di avere qualsiasi rapporto sull’incidente, che la persona morta era un terrorista. Voglio dire, questa è improvvisazione al peggior livello». Il leader della maggioranza al Senato John Thune ha rifiutato invece di dire se avesse fiducia in Noem. «Questa è una decisione che spetta al presidente», ha detto ai giornalisti Thune, che è del South Dakota come Noem.

Lo scaricabarile alla Casa Bianca

Ma alla Casa Bianca è anche cominciato lo scaricabarile sulle accuse ad Alex Pretti. Che secondo il presidente avrebbe cercato di «massacrare gli agenti federali» che lo hanno ucciso a Minneapolis. La frase di Noem ha scatenato la caccia interna. Secondo un retroscena di Axios alcuni funzionari della Casa Bianca stanno ora attribuendo la responsabilità al Customs and Border Protection (Cbp) per aver fornito informazioni inesatte, mentre altri puntano il dito contro Stephen Miller, vice capo di gabinetto della Casa Bianca e principale consigliere di Trump. L’episodio, secondo Axios, illustra la confusione che ha travolto l’amministrazione dopo l’uccisione sabato del manifestante e mostra l’influenza di Miller, stretto e più longevo consigliere politico di Trump, il cui potere alla Casa Bianca va ben oltre il suo titolo ufficiale.

Noem e Miller

Il potere di Miller si estende di fatto anche alla supervisione di Noem, sebbene lei sia una segretaria di Gabinetto che tecnicamente lo sovrasta in grado. «Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto su indicazione del presidente e di Stephen», avrebbe detto Noem a una persona che ha riferito le sue parole ad Axios. «Qualsiasi commento iniziale è stato basato su informazioni inviate alla Casa Bianca tramite la Cbp», ha detto Miller rispondendo a chi lo ha incolpato per l’uso del termine “massacro“. Il Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) ha pubblicato il comunicato alle 12:31 su X. Alcuni funzionari della Casa Bianca avevano approvato il testo, ma altri no.

Il comunicato del Dhs

«Altri all’interno della Casa Bianca hanno cercato di correggere il comunicato del Dhs prima che venisse diffuso, ma era già stato pubblicato», ha detto un’altra fonte a conoscenza dell’episodio. Secondo due fonti, Trump è stato tenuto informato del comunicato da Miller e dal principale consigliere di Noem, Corey Lewandowski, uno degli ex responsabili della sua campagna elettorale nel 2016. Pochi minuti dopo il comunicato del Dhs, Miller ha definito su X Pretti un assassino, affermazione che, secondo una fonte, si basava anch’essa su un rapporto preliminare della Cbp. Noem ha successivamente usato lo stesso linguaggio durante una conferenza stampa, così come il comandante della Border Patrol che allora supervisionava le operazioni nelle Twin Cities, Greg Bovino.

La pistola di Pretti

In tutto ciò il presidente è tornato addirittura a criticare Pretti perché «non avrebbe dovuto portare una pistola o caricatori pieni di carica». Ovvero quello che fanno normalmente tutti gli americani che possiedono un’arma. Alla domanda se fosse d’accordo con i funzionari dell’amministrazione che descrivevano Pretti come un terrorista interno, Trump ha risposto: «Non l’ho sentito, ma certamente non avrebbe dovuto portare un’arma». Poi, parlando ai giornalisti in un ristorante dell’Iowa, ha poi aggiunto: «Aveva una pistola. Non mi piace. Aveva due caricatori pieni di carica. Sono molte cose brutte. E nonostante ciò, direi che è stato molto sfortunato».