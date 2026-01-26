Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Natalie Portman in lacrime al Sundance: «Le brutalità di Trump e dell’Ice devono finire» – Il video

26 Gennaio 2026 - 11:07 Ugo Milano

L'attrice ha partecipato alla kermesse indossando sul red carpet una spilletta con la scritta "Ice out"

L’attrice Natalie Portman ha partecipato al Sundance Film Festival nello Utah indossando sul red carpet una spilletta con la scritta “Ice out”, simbolo di protesta contro l’operato dell’Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti. Alla premiere mondiale del suo film The Gallerist, Portman si è commossa fino alle lacrime: «Oggi è stato un giorno orribile: tutto quello che Trump, Kristi Noem (segretario alla sicurezza interna, ndr) e l’Ice stanno facendo ai nostri cittadini e alle persone prive di documenti (arresti, aggressioni e uccisioni legate all’Ice a Minneapolis) è scandaloso e deve finire».

La denuncia delle attrici 

Anche Olivia Wilde, alla premiere del suo film The Invite, ha espresso il suo sdegno per le violenze legate all’Ice. «L’uccisione di Alex Pretti è incomprensibile, forse – ha concluso – abbiamo un governo che in qualche modo cerca di trovare delle scuse e di legittimarlo, ma noi (americani) non lo facciamo».

