Minneapolis, la scritta “Ayatollah please send help” non è mai esistita
Mentre a Minneapolis circolano immagini e video degli scontri legati alle operazioni dell’ICE, circola una foto che riprenderebbe una provocazione politica. Su un muro della città, secondo la narrazione, sarebbe apparsa la scritta “Ayatollah please send help”. Tuttavia, si tratta di un fotomontaggio.
Per chi ha fretta
- La scritta “Ayatollah please send help” non è reale.
- L’immagine è un fotogramma modificato di un video registrato in Iran.
- La scritta originale era rivolta a Donald Trump.
Analisi
L’immagine viene condivisa mostrando un muro urbano attribuito a Minneapolis, con la scritta in inglese rivolta all’ayatollah iraniano. Alcune condivisioni riportano un post X di Jackson Hinkle, commentatore politico statunitense già noto per la diffusione di false notizie.
Circola anche una versione in italiano, dove leggiamo “Minneapolis, 25 gennaio 2026”.
La versione in lingua italiana risulta diffusa da L’AntiDiplomatico.
Il video originale dall’Iran
L’immagine riprende affatto un muro negli Stati Uniti. La scena risulta tratta da un video girato durante proteste in Iran, disponibile anche su YouTube dal 24 gennaio 2026, dove compare una scritta completamente diversa: “President Trump, please help me”.
Ecco il video completo:
Conclusioni
La scritta “Ayatollah please send help” attribuita a un muro di Minneapolis non è mai esistita. L’immagine è un fotomontaggio di un fotogramma tratto da un video girato in Iran.
