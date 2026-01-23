Kamchatka, la nevicata record raccontata da video e foto generate con l’AI

Ci sono cascati diversi media, persino quelli russi come RT

La penisola della Kamchatka è stata davvero colpita da una delle nevicate più intense degli ultimi decenni. Tuttavia, molte delle immagini e dei video più spettacolari che circolano online risultano false e create con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

I contenuti falsi provengono da account TikTok e Instagram che pubblicano video generati tramite AI.

Le immagini contengono gli elementi tipici dell’AI o situazioni del tutto innaturali.

Analisi

Le immagini mostrano edifici ricoperti da enormi blocchi compatti, persone che utilizzano questi accumuli per sciare e improvvisi crolli di massa simili a valanghe in pieno contesto urbano.

Oltre ai video, circolano diverse presunte foto scattate dall’alto che non corrispondono al vero.

Gli autori dei video

Tra gli autori dei video troviamo l’account Cupcake.Videos (su TikTok e Youtube). Nelle clip viene evidenziata l’origine “generata digitalmente”.

Su Instagram circola il video dell’utente Peretz_AI, il quale dichiara pubblicamente l’origine generativa dei suoi video. Di seguito, un esempio dove vengono mostrate diverse persone che scendono dai tetti degli edifici scivolando nella neve, dove una persona si scontra con un altra rialzandosi in maniera del tutto innaturale.

Gli errori tipici dell’AI

Una delle immagini iconiche diffuse online mostra una strada, con delle auto sommerse dalla neve. C’è un palo della luce che, però, si “stacca” dalla base. Si tratta di un segno evidente di allucinazione dell’Intelligenza Artificiale, diffuso dall’account Youtube @cupcake.videos.

La neve viene generata solo in alcune zone, rendendo innaturale la stessa presenza vicino agli edifici. In particolare, questa risulta assente nei tetti.

La stessa anomalia si ripete in altri video diffusi online, come quelli che mostrano una fantomatica ripresa dall’alto di diversi condomini. Queste ultime scene vengono diffuse anche con dei singoli fotogrammi, spacciati per foto reali.

In certi casi, le immagini risultano estremamente esagerate, come nel caso di quella dove viene mostrato uno strato di neve alto il doppio di un edificio di otto piani. Una scena del genere verrebbe ripresa da diverse angolazioni e dai cittadini presenti sul posto.

I media che hanno diffuso i falsi video

In Italia, diverse testate giornalistiche hanno rilanciato sui propri siti e social i video generati con l’AI. Ad esempio, Leggo ha condiviso come vera una clip diffusa dall’account Youtube di @cupcake.videos.

Anche i media locali hanno sbagliato, come nel caso di Russia Today (RT), poi ripreso dai media bielorussi.

Le vere scene

Sui social troviamo i video di utenti locali, come quello di Aleksandr Petrovets.

Non ci sono 20 metri di neve, ma la nevicata risulta comunque importante.

Conclusioni

La nevicata che ha colpito la Kamchatka è reale ed eccezionale. Tuttavia, molti dei video più impressionanti circolati sui social sono falsi e generati con l’intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.