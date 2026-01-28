Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
La foto di Trump e Putin collocata nell’atrio della Casa Bianca

28 Gennaio 2026 - 08:53 Alba Romano
Si tratta di una foto congiunta dei due leader presumibilmente scattata durante il vertice in Alaska dell'anno scorso

Una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al suo omologo russo Vladimir Putin è stata collocata nell’atrio della Casa Bianca, che collega l’ala ovest con la residenza presidenziale. Lo scrive su X la giornalista Elizabeth Landers, corrispondente dalla Casa Bianca per la Pbs. Si tratta di una foto congiunta dei due leader presumibilmente scattata durante il vertice in Alaska dell’anno scorso.

Landers ha osservato che sotto la foto con Putin foto ce n’è un’altra, che mostra Donald Trump con uno dei suoi nipoti. Entrambe le immagini sono quindi diventate parte di un’unica esposizione su una parete nel passaggio tra le parti principali della Casa Bianca. Landers ha pubblicato la foto che mostra la foto con Putin e Trump.

