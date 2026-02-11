Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il video

Lo scambio tra il capo dello Stato e la pattinatrice dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track. Poi l'incontro con Sofia Goggia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto personalmente congratularsi con Arianna Fontana per la straordinaria vittoria nella staffetta mista dello short track. «Ho visto la gara e quella dell’Italia è stata una squadra davvero formidabile. Complimenti», ha detto il capo di Stato durante una telefonata con l’atleta, sottolineando l’importanza dell’impresa azzurra. È stato lo stesso Mattarella, che si trova a Cortina d’Ampezzo per seguire alcune competizioni, a chiedere al direttore della comunicazione del Coni, Danilo Di Tommaso, di metterlo in contatto con Fontana. «Sei Olimpiadi, sei successi. Formidabile. In quella formula, per chi guarda in tv e per chi non se ne intende è difficile capire come si svolge», ha aggiunto il presidente, riconoscendo la complessità della disciplina e l’abilità della squadra italiana.

La conversazione

La campionessa olimpica ha risposto con entusiasmo. «Siamo riusciti a mantenere la calma in confronto alle altre squadre e quella è stata la formula vincente. La staffetta mista è una gara molto corta e veloce, capisco che può non essere così intuitiva, ma abbiamo la calma e abbiamo portato a casa un oro che vale molto», ha detto. Pochi secondi di conversazione, ma dal grande valore simbolico per Fontana, che ha apprezzato le parole del capo di Stato. La telefonata si è conclusa con un simpatico saluto superstizioso del presidente. «Per le prossime gare non dico nulla…».

L’incontro con Sofia Goggia

Il presidente della Repubblica ha anche incontrato oggi pomeriggio – mercoledì 11 febbraio – la sciatrice azzurra Sofia Goggia. Un colloquio di mezzora circa, al quale erano presenti anche il presidente del Coni, il vicecapo missione Alessio Palombi e il direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale, Danilo Di Tommaso. Domani Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, farà il tifo per la Goggia e le altre azzurre impegnate nel Super-G femminile sulla pista Olympia delle Tofane.