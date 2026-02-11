Il salto quadruplo, il tifo di Djokovic e i record impossibili: chi è Ilia Malinin, il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I video

Ha solo 21 anni, ma è già una star del pattinaggio artistico su ghiaccio. Virali le sue acrobazie sui social

Ha solo 21 anni, ma Ilia Malinin è già una star mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nato a Fairfax, in Virginia, il 2 dicembre 2005, il suo percorso sportivo è quasi una storia di famiglia. Entrambi i genitori, Tat’jana e Roman Skornjakov, sono stati campioni olimpici dell’Uzbekistan, con dieci e sette titoli nazionali alle spalle. Così il piccolo Ilia ha calpestato il ghiaccio sin da bambino, iniziando a pattinare a soli sei anni e mostrando fin da subito un talento fuori dal comune.

Il salto quadruplo

Il suo nome è ormai legato a un’impresa sportiva, il quadruplo Axel. Nessuno prima di lui era riuscito a completarlo in gara ufficiale. Per questo, non sorprende che sui social si presenti come «Quad God», ovvero il Dio dei quadrupli. Ma Malinin non si è fermato qui. Ha tentato ben sette salti quadrupli nella stessa routine, portando così il concetto di tecnica a livelli quasi incredibili. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la sua performance nella gara a squadre ha regalato agli Stati Uniti l’oro, conquistando il pubblico con acrobazie da brivido, tra cui un backflip all’indietro con atterraggio su un solo piede.

La carriera di Malinin

La carriera di Malinin è stata segnata anche dalle sfide del suo tempo. Il periodo Covid ha interrotto la normale progressione delle competizioni juniores, ma lui non si è mai fermato. Tra il 2021 e il 2022 ha conquistato l’oro in diverse tappe del Grand Prix ISU juniores in Francia e Austria, imponendosi come il volto emergente del pattinaggio internazionale. Ai Mondiali del 2022 ha stabilito nuovi record sia nel programma corto che in quello libero, consacrandosi definitivamente come uno degli atleti più innovativi della sua generazione.

Il salto quintuplo e i social impazziti

Ma per Malinin i limiti sono solo un punto di partenza. Il suo prossimo obiettivo infatti è più che ambizioso perché vorrebbe portare a termine il primo salto quintuplo della storia del pattinaggio artistico. «È già lì», ha dichiarato dopo aver polverizzato il record mondiale nel programma libero del Grand Prix, lasciando intendere che la rivoluzione tecnica nel ghiaccio è imminente, ma che il momento giusto sarà dopo le Olimpiadi. Nel frattempo, Malinin è già diventato un fenomeno social. I video delle sue esibizioni sono viralissimi. E tra i tanti che lo apprezzano c’è anche Novak Djokovic. In una clip, si vede il tennista serbo sorpreso dalle imprese del pattinatore alle Olimpiadi.