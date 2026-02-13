Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Sciopero degli aerei, Salvini precetta: «No durante le Olimpiadi». I sindacati lo rinviano al 26 febbraio

13 Febbraio 2026 - 21:50 Ugo Milano
sciopero aerei olimpiadi milano cortina salvini
La nota delle sigle sindacali: «Rinviato in ottemperanza all'ordinanza di oggi del ministero dei Trasporti». Landini: «Non c’è sciopero che Salvini non precetti»

Alla fine è scattata la precettazione per gli scioperi del trasporto aereo previsti il 16 febbraio e il 7 marzo. In una nota, il ministero dei Trasporti ha chiarito che il provvedimento è finalizzato a salvaguardare lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Non vogliamo compromettere – ha dichiarato il ministro Matteo Salvini – l’immagine di efficienza e positività che l’Italia sta offrendo grazie all’impegno collettivo in vista dei Giochi invernali». Tempestiva la replica del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: «Non c’è sciopero che Salvini non precetti». In serata Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac e Anp hanno comunicato che, «in ottemperanza all’ordinanza emanata oggi dal ministero dei Trasporti, gli scioperi di 24 ore di tutto il personale previsti per il 16 febbraio sono stati rinviati al 26 febbraio 2026, mantenendo la medesima durata».

Lo scontro governo-sindacati

La decisione di procedere con la precettazione è arrivata dopo che, nel pomeriggio di oggi – venerdì 13 febbraio – i rappresentanti dei lavoratori avevano ribadito le agitazioni previste per il 16 febbraio e il 7 marzo nel settore del trasporto aereo. La conferma è giunta al termine dell’incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già nel primo pomeriggio, poco prima dell’ufficializzazione del provvedimento, Salvini aveva anticipato la linea del governo: «Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi».

Foto copertina: EPA/Pierre Teyssot | Il vicepremier Matteo Salvini a Cortina, 9 febbraio 2026

