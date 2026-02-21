Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Chi è lo “sconosciuto” che ha superato Ferrero: 42,8 miliardi e un impero fintech globale

L’ultima classifica di Forbes assegna ad Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari

Andrea Pignataro, classe 1970, bolognese di nascita, è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Con un patrimonio stimato da Forbes in 42,8 miliardi di dollari, ha superato Giovanni Ferrero, che per più di quattro anni aveva guidato ininterrottamente la classifica dei paperoni italiani. Un traguardo clamoroso per un uomo che resta quasi sconosciuto al grande pubblico, rifuggendo le luci della ribalta e curando con ossessione la propria riservatezza.

Dalle strade di Bologna al mondo della finanza

A 15 anni Andrea giocava a basket alla polisportiva San Mamolo, frequentava il liceo Galvani, andava in palestra e passava il tempo tra i locali del quartiere. Oggi la sua vita è lontana da quei pomeriggi spensierati: risiede a Sankt Moritz, vola con un aereo personale e possiede proprietà in Italia e all’estero, tra Milano, Pisa, Sardegna e i Caraibi, dove ha speso quasi 300 milioni per l’esclusiva Canouan Estate.

L’impero Bessel e il gioiello Ion

La holding Bessel, basata in Lussemburgo, controlla Itt, altra cassaforte lussemburghese, che a sua volta gestisce il cuore dell’impero: Ion Group, colosso fintech inglese fondato nel 1999 e attivo in software, dati e consulenza finanziaria. Tra i clienti ci sono governi, il 30% delle banche centrali mondiali e oltre duemila tra le più grandi aziende del pianeta, come Amazon, Microsoft e Procter & Gamble. L’azienda «fornisce software di automazione, analisi e approfondimenti di alto valore e consulenza strategica a istituzioni finanziarie, banche centrali, governi e aziende. Soluzioni e servizi che semplificano processi complessi, aumentano l’efficienza e consentono di prendere decisioni migliori», spiega il gruppo sul suo sito.

Investimenti in Italia e operazioni strategiche

Negli ultimi anni Pignataro ha investito circa 5,7 miliardi di euro nel nostro Paese, rilevando Cerved, Cedacri e Prelios (ex Pirelli Real Estate), diventando azionista di Monte dei Paschi, della Banca Illimity e della Cassa di Risparmio di Volterra. Nel 2024 chiude un accordo con il fisco italiano pagando 280 milioni su una contestazione iniziale da 1,2 miliardi, senza ammettere responsabilità.

La vita privata e gli interessi personali

Andrea Pignataro è noto per la sua discrezione: zero apparizioni pubbliche, pochissime foto. Tra i suoi interessi personali, decine di immobili in Italia e la partecipazione come socio di maggioranza di Macron, azienda di abbigliamento sportivo sponsor del Bologna, guidata dall’amico Gianluca Pavanello.