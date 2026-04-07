Pensioni, l’Inps sbaglia i calcoli del taglio 2024: ecco i rimborsi

È il secondo errore dopo quello dei mille euro dati a 20 mila pensionati. Ora la correzione sulla norme per gli iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

Nella manovra 2024 il governo ha tagliato la pensione a 732mila pensionati pubblici: enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari. Il taglio riguarda sia le pensioni di vecchiaia che anticipate. Dopo la protesta dei medici, il Senato ha salvato le pensioni di vecchiaia. L’Inps ha dato però una lettura diversa della norma e ha tagliato anche alcune pensioni di vecchiaia. Dopo 26 mesi si è corretto e vuole rimborsare. È il secondo errore dopo quello dei mille euro dati a 20 mila pensionati a marzo e poi ripresi ad aprile.

L’errore dell’Inps sulle pensioni: ecco i rimborsi

Stavolta, spiega Repubblica, l’errore riguarda un gruppo di pensionati pubblici penalizzato dalla Legge di Bilancio 2024. Che li esonerava dal taglio gli assegni di vecchiaia, colpendo solo le anticipate. L’Inps non ne ha tenuto conto. E ora dovrà restituire i soldi con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il 5 marzo con il messaggio 787 l’istituto ha annunciato la correzione dell’interpretazione della norma sulle aliquote di rendimento delle pensioni liquidate agli iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug. Si tratta di dipendenti di enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari. La relazione tecnica stimava un taglio da 33 miliardi su 732mila pensionati fino al 2043. Ma alla fine al Senato il comma 161 è stato riscritto. E il taglio è rimasto solo per le pensioni anticipate, come quelle dei precoci.

Chi ha diritto ai soldi

Fuori anche i lavoratori che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023 e i casi di uscita d’ufficio per limiti di età o di servizio. Ma per due anni l’Inps ha continuato ad applicare le nuove aliquote. Anche a pensioni di vecchiaia. E in modo retroattivo. A chi? A quelle in cumulo, quando l’ultima gestione assicurativa non era quella pubblica. E alle vecchiaie differite nei casi di cessazione per dimissioni volontarie o per scadenza di un contratto a termine. Adesso c’è il riesame d’ufficio. Quante persone riguardi è difficile dirlo, anche se la platea stimata dal governo era di 81.500 pensioni tra vecchiaie e anticipate nelle quattro casse interessate.