Olimpiadi Milano-Cortina, il programma di oggi 16 febbraio

Finali di sci alpino e pattinaggio di figura i clou in serata

Le finali di sci alpino e del pattinaggio di figura e la quarta manche del monobob in serata. Oggi 16 febbraio le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno sei medaglie da aggiornare e ad aprire la giornata sarà il curling. Nel pomeriggio la seconda manche dello slalom e una semifinale di hockey femminile. In serata bob, salto con gli sci, pattinaggio, sci freestyle e curling. Ma anche l’altra semifinale di hockey.

Il programma di oggi

Il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie) comprende:

10 – Bob (a Cortina d’Ampezzo): Bob a 2 maschile (1ª manche); 10 – Sci alpino (a Bormio): Slalom maschile (1ª manche);

– Sci alpino (a Bormio): Slalom maschile (2ª manche); 14.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Italia–Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania (round robin torneo maschile);

I risultati di ieri

Ieri le medaglie degli italiani sono salite a quota 22. L’ultima a vincere, nell’inseguimento femminile 10km, è stata Lisa Vittozzi. L’ottavo oro dell’Italia a Milano Cortina ci fa essere secondi nel medagliere dietro soltanto alla Norvegia, che ha appena due medaglie in più ma undici ori, I successi arrivano da nove discipline: invece a Lillehammer erano state soltanto cinque. Per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio gli ori sono tre, ed è record anche di atleti medagliati, diciassette, mentre quelli della Federazione Italiana Sport invernali sono 21, miglior risultato anche questo. Considerando anche gli sport a squadre, sono 38 gli azzurri che ad oggi hanno una medaglia al collo, 21 uomini e ben 17 donne in una Olimpiade che, almeno per il Belpaese, parla sempre più al femminile. Sei tronfi su otto arrivano dalle donne e una dalla staffetta mista dello short track trainata da Elisa Confortola e Arianna Fontana.