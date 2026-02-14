Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Allarme bomba a Cortina, l’intervento degli artificieri e i controlli su un oggetto sospetto. Ecco cos’è successo

14 Febbraio 2026 - 21:17 Ugo Milano
L'allarme nella località montana che ospita le Olimpiadi. L'area è stata immediatamente transennata ed evacuata dalle forze di polizia, che hanno attivato il protocollo di sicurezza

Un allarme bomba ha spaventato i cittadini di Cortina d’Ampezzo nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, località dove sono in corso le Olimpiadi 2026. A far scattare le procedure di massima emergenza, riferisce Il Gazzettino, è stata una valigetta abbandonata segnalata in pieno centro, a pochi metri da Casa Italia, il quartier generale del Coni, e dal prestigioso Corso Italia. L’area è stata immediatamente transennata ed evacuata dalle forze di polizia, che hanno attivato il protocollo di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le unità cinofile per la bonifica del perimetro, mentre tra i turisti cresceva la tensione.

Il rientro dell’allarme

Dopo i rilievi tecnici e l’intervento del gruppo cinofilo, la tensione si è sciolta in un collettivo sospiro di sollievo. La borsa non conteneva alcun ordigno. Si è trattato semplicemente di una valigetta dimenticata da un distratto proprietario nel posto sbagliato. Il problema è rientrato, permettendo la riapertura dei transiti. Nonostante lo spavento iniziale, la macchina della sicurezza ha fatto tornare tutto alla normalità.

