Olimpiadi, il «Quad God» Ilia Malinin cade due volte e scoppia in lacrime: niente podio e un amaro ottavo posto – Il video

13 Febbraio 2026 - 23:20 Alba Romano
Grande favorito delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio di figura maschile, la stella Usa ha tradito le aspettative nella prova decisiva

Doveva essere la serata dell’ennesima consacrazione, ma si è trasformata in un incubo. Grande favorito delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio di figura maschile, Ilia Malinin ha tradito le aspettative nella prova decisiva. Due cadute pesanti e una prestazione segnata dalla tensione gli sono costati carissimo. Niente podio e un amaro ottavo posto. Il talento statunitense, considerato la stella di questa edizione dei Giochi nella sua disciplina, è apparso fin dall’inizio contratto, sopraffatto dalla pressione di un evento che lo vedeva indicato come l’uomo da battere. I salti non hanno avuto la consueta precisione e le due cadute hanno compromesso irrimediabilmente il punteggio.

Il pattinatore in lacrime

Al termine della prova, Malinin ha lasciato il ghiaccio in lacrime, consapevole di aver mancato uno degli appuntamento più importanti. A trionfare è stato il kazako Mikhail Shaidorov. Argento e bronzo al Giappone, rispettivamente con Yuma Kagiyama e Shun Sato. Sfuma il podio anche per l’azzurro Daniel Grassl, che chiude la sua prova con un punteggio totale di 263.71. Sugli spalti della Milano Ice Skating Arena c’era anche Simone Biles, undici medaglie olimpiche in carriera di cui sette d’oro, presente per sostenere il suo connazionale Malinin.

