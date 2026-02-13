Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro le Olimpiadi di Petrecca, l’esilarante duetto: «Faceva il Paolo ma non era il suo mestier» – Il video

13 Febbraio 2026 - 18:37 Ugo Milano
La performance nella trasmissione «Splendida Cornice» è stata costruita come un numero di cabaret sulle note di "Faceva il Palo" di Enzo Jannacci

La puntata di ieri di Splendida Cornice si è aperta con una sigla esilarante. La performance, costruita come un numero di cabaret sulle note di Faceva il Palo di Enzo Jannacci, ha preso di mira le gaffe e gli svarioni della telecronaca di Paolo Petrecca alle Olimpiadi invernali, che hanno creato imbarazzo negli ambienti Rai e malumori nella redazione di Rai Sport. Sul palco, Elio e Geppi Cucciari hanno punzecchiato il direttore meloniano, rielaborando il testo in chiave ironica: «Faceva il Paolo nella banda di San Siro, ma era sguercio non ci vedeva quasi più e noi a casa a dire ma ci prende in giro? Ha sbagliato tutto anche lo stadio», ha cantato Elio. «Lui commentava l’apertura olimpica, faceva il Paolo ma non era il suo mestier», ha proseguito Cucciari. 

La canzone a «Splendida Cornice»

Nel brano non è mancato il riferimento a uno dei momenti diventati virali, ovvero lo scambio dell’attrice Matilda De Angelis per la popstar Mariah Carey. «Così preciso quando è entrata la Matilda ecco Mariah Carey, ma è proprio lei. E tutti a dire po**o cane, ma che commento è? Forse era meglio metterci uno più competente», fino al ritornello: «Povero Paolo in diretta che fatica, con tutta quella gente che non sai chi è. Lì a Rai Sport l’hanno sfiduciato già due volte, L’Usigrai che protesta tutto il dì, lui sempre fisso a commentare fino a notte e quando appare Ghali dice quello lì».

Conclusa la sigla e ringraziata la band, Cucciari ha aggiunto la sua consueta stoccata sarcastica. «Un omaggio alla cerimonia inaugurale, ancora più bella per chi teneva il volume della televisione molto basso», insieme a un saluto alla redazione di Rai Sport «che sta tenendo in piedi la baracca» e a una frecciata per chi parla di curling al bar senza conoscerne davvero le regole. Ma non solo: nel corso della trasmissione è andato in onda anche un finto telegiornale realizzato con l’intelligenza artificiale in cui lo pseudo-Petrecca conduce l’edizione di uno «splendido Tg all’insegna dell’approssimazione».

