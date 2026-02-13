Lindsey Vonn e il messaggio ai fan dal letto d’ospedale: «Domani il quarto intervento chirurgico, poi torno a casa» – Il video

Dopo il ritorno negli Usa, la sciatrice americana dovrà comunque essere sottoposta a un nuova operazione chirurgica per ricomporre la frattura della tibia

Non sono ancora finiti gli interventi chirurgici per Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense protagonista di una rovinosa caduta al secondo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Domani dovrò sottopormi alla quarta operazione, poi tornerò a casa, ma avrò bisogno di farne ancora un altro», dice la campionessa americana in un post su Instagram in cui aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio ai fan dall’ospedale

«Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando messaggi, peluche», dice la sciatrice Usa, ricoverata a Treviso. «Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone intorno», aggiunge Vonn, che fa gli auguri di in bocca al lupo al resto del Team Usa impegnato nei Giochi Invernali.

La «frattura complessa» della tibia

Domenica 8 febbraio, la sciatrice americana ha urtato contro una delle porte durante la discesa, cadendo rovinosamente sulla neve. «Purtroppo, ho subìto una frattura complessa della tibia che è stabile ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente», aveva annunciato Vonn all’indomani dell’infortunio. Pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi, l’atleta americana si era rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro, ma aveva deciso di indossare un tutore e gareggiare comunque alle Olimpiadi.