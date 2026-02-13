Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Confermati gli scioperi dei voli del 16 febbraio e 7 marzo. Salvini: «Precettiamo, per evitare disagi durante le Olimpiadi»

13 Febbraio 2026 - 16:37 Ugo Milano
L'avviso del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

I sindacati hanno riconfermato gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo. La conferma arriva dopo l’incontro fatto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare ripeto un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti», ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’inaugurazione di una mostra a Milano.

«Sì al diritto allo sciopero, ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando»

«A minuti usciremo con quello che la commissione di garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, quindi di garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando», ha precisato Salvini. Ieri Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp in una lettera al ministero e alla Commissione di Garanzia avevano già chiarito che non avrebbero fatto un passo indietro, come era stato invece richiesto dal Garante data la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

