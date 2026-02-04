Quanto costa un weekend per seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina: prezzi fino a 12.000 euro

Dormire una notte sotto il Duomo costa in media 299,4 euro per una camera doppia, il 92% in più rispetto alla media annuale. E mete come Cortina D'Ampezzo si rivelano, a sorpresa, più "convenienti"

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina stanno facendo schizzare alle stelle i prezzi delle camere a Milano. Dormire una notte sotto il Duomo costa in media 299,4 euro per una camera doppia, il 92% in più rispetto alla media annuale. Lo rivela un’indagine di Albergatore pro, realtà specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero. Ma proprio per l’evento il capoluogo lombardo non è curiosamente la meta più cara.

Livigno, la più lussuosa

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera una coppia che a Livigno passa tre giorni per le gare in alta quota può arrivare a spendere, per una sistemazione di lusso e biglietti, anche oltre 12mila euro. Per un livello intermedio si spende sui 6.209 euro, mentre l’opzione più economica arriva a 4.091,86 euro.

Segue Milano, con costi complessivi pari a 2.842 euro per la fascia più bassa e 5.149 euro per la fascia media, fino a toccare 11.500 euro per la più alta. Più contenute, curiosamente, mete come Cortina d’Ampezzo, con 11.318 euro spesi per un livello alto. In questa ultima località a incidere è la ristorazione, che è molto legata all’offerta culinaria e non prevede faciomente scelte low budget.

I costi a Milano (che si alzano non solo per le Olimpiadi)

Tornando all’analisi di Albergatore pro una notte in hotel a Milano durante un grande evento nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa, contro i 149,8 del 2025. Gli eventi che fanno schizzare i prezzi rispetto alla media annuale sono la Design Week, +107,4%, e la Bit, +91,2%. Per questo anno sono stimate oltre 5,6 milioni di presenze in città. Dopo le Olimpiadi, si prevede un maggiore afflusso di turismo in occasione dell’Artigiano in Fiera, dal 5 al 13 dicembre, con oltre 1 milione di arrivi in città, e, sempre in Fiera a Rho, l’Eicma, con 700.000 persone previste. Attenzione però: più persone non significa per forza aumento dei prezzi. Per il Salone del Mobile e Fuorisalone, per esempio, davanti a 300mila presenze si registrano le tariffe di stanza più alte con 322,7 euro per una doppia. Seguono per livello di costi le Olimpiadi e la Borsa Internazionale del Turismo con una doppia che costa in medie 298 euro.