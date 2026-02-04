Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Olimpiadi: atleti pazzi per il cibo italiano al villaggio olimpico – Il video

04 Febbraio 2026 - 16:17 Francesca Milano
Non solo pizza: su TikTok i ragazzi e le ragazze che gareggeranno stanno mostrando i loro piatti preferiti

C’è soprattutto una cosa che attrae gli atleti olimpici arrivati in Italia per i Giochi invernali: il cibo italiano. Nei primi giorni di permamenza al villaggio olimpico sciatori, pattinatori e giocatori di hockey stanno testando i prodotti della mensa messa loro a disposizione: pizza, pasta, mozzarella, focaccia ma anche dolci e caffè. Sui social (in particolare su TikTok, gli atleti e le atlete si stanno diventendo a mostrare quello che mangiano e che apprezzano di più. Luogo comune confermato: la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo.

