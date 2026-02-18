Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Olimpiadi 2026, l’Italia è nella storia: mai tante volte sul podio ai Giochi invernali – Il medagliere aggiornato in tempo reale

18 Febbraio 2026 - 12:51 Redazione
Oro, argento e bronzo: l'elenco delle medaglie raggiunte dagli atleti italiani in questa edizione dei Giochi Invernali

Con le medaglie conquistate domenica 15 febbraio l’Italia sfonda il record di Lillehammer nel 1994 ed entra nella storia: mai così tanti podi ottenuti in una Olimpiade invernale (allora furono 21), con una settimana di gare ancora da disputare. Esulta sui social anche la stessa premier Giorgia Meloni, che definisce «grandiosi» gli atleti italiani che hanno inanellato tanti successi. Ecco l’elenco aggiornato in tempo reale di tutte le medaglie vinte dagli atleti italiani alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Medagliere italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Medaglie d’oro dell’Italia: 9

  • L’Italia conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento uomini del pattinaggio di velocità a Milano Cortina. Il trio composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno battito in finale gli Stati Uniti e regalano la 24esima medaglia all’Italia.
  • Lisa Vittozzi conquista l’oro nell’inseguimento 10 km del biathlon. È la prima volta della storia che l’Italia trionfa in una gara di questa disciplina
  • Medaglia d’oro bis per Federica Brignone, trionfo nello slalom gigante dopo il capolavoro in SuperG.
  • Ancora una medaglia d’oro per Francesca Lollobrigida: l’azzurra ha vinto la finale di pattinaggio di velocità sui 5.000 metri, regalando un altro gradino più alto del podio all’Italia (il sesto).
  • La quinta medaglia d’oro è di Federica Brignone, prima nel SuperG a quasi un anno dal gravissimo infortunio
  • La quarta medaglia d’oro è nel doppio maschile dello slittino grazie alla performance del tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.
  • La terza medaglia d’oro è nel doppio femminile dello slittino. Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto il titolo davanti alla coppia di tedesche (argento) e alle austriache (bronzo).
  • La seconda medaglia d’oro è nella staffetta mista short track. Gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno chiuso davanti a Canada e Belgio, con il tempo di 2’39″019.
  • Arriva la prima medaglia d’oro: è quella di Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri del pattinaggio velocità chiude al primo posto con il record olimpico.

Medaglie d’argento dell’Italia: 4

  • L’Italia conferma l’argento nello snowboard cross così come a Pechino 2022. Ad aggiudicarsi il secondo posto a Livigno il team composto da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli
  • Nella finale femminile di short track di pattinaggio di velocità, Arianna Fontana chiude al secondo posto e vince la medaglia d’argento.
  • Discesa libera maschile, Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen.
  • Nella staffetta mista del Biathlon, il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia.

Medaglie di bronzo dell’Italia: 12

  • Federico Pellegrino e Elia Barp vincono la medaglia di bronzo nella Team sprint di sci di fondo
  • Flora Tabanelli conquista la medaglia di bronzo nello sci freestyle big air. La diciottenne azzurra, reduce da un infortunio al ginocchio nel novembre scorso, ha gareggiato con un crociato rotto ma ha scelto di fatto di adottare una terapia conservativa per non operarsi in modo da essere presente ai Giochi. 
  • La squadra di fondo si aggiudica il terzo podio nella staffetta maschile
  • Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Partita lenta nella parte iniziale, come in semifinale, l’azzurra ha faticato a trovare il ritmo ma è riuscita nelle curve finali a raggiungere le avversarie.
  • Altra medaglia per l’Italia dallo slittino. Dopo la doppietta d’oro, arriva il bronzo nella staffetta mista con gli azzurri Verena Hofer, Dominik Fischnaller, e le due coppie che hanno vito il titolo olimopico Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldern e Andrea Voetter/Marion Oberhofer.
  • Dopo l’oro di quattro anni fa la coppia italiana composta da Amos Mosaner e Stefani Constantini vincono il bronzo nel curling, mettendo la Gran Bretagna ko.
  • Discesa libera maschile: Dominik Paris è medaglia di bronzo dietro al connazionale Giovanni Franzoni.
  • Team Event del pattinaggio di figura. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macci) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo), l’Italia chiude al terzo posto alle spalle degli Usa e del Giappone.
  • Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino singolo maschile. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, mentre l’argento all’austriaco Jonas Mueller.
  • Nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto ottiene il terzo posto.
  • Terzo posto per Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard.
  • Sofia Goggia vince la medaglia di bronzo nella discesa libera.
