Olimpiadi 2026, Federica Brignone sogna il bis nel gigante: ci riprova anche Sofia Goggia – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio

Discipline e orari, ecco tutte le gare da tenere d'occhio domenica 15 febbraio: chi sono gli azzurri in campo per una possibile medaglia

Dopo un sabato avaro di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i tifosi azzurri sperano in una domenica più ricca di soddisfazione. Sulle piste olimpiche, in ogni caso, il divertimento oggi sarà garantito. Tra le atlete più attese in gara oggi, domenica 15 febbraio, ci sono senz’altro Federica Brignone, fresca di un meraviglioso oro in Super G, e Sofia Goggia. Le due campionesse azzurre sono attese dalla sfida femminile di slalom gigante – assieme alle connazionali Lara Dalla Mea e Asja Zenere. Il clou è in programma all’ora di pranzo. Occhi puntati pure sul biathlon, dove l’Italia sogna di salire sul podio nella finale di inseguimento tanto maschile – con Tommaso Giacomel – quanto femminile – con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Sorprese potrebbero arrivare pure dalle gare di skeleton – dove se la giocano Amedeo Bagnis e Valentina Maragglio – e dallo snowboard, con la finale del cross misto.

Gli italiani in gara domenica 15 febbraio

09:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

10:00 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

10:00 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

12:00 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)

13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (ev. Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire)

14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)

14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire)

14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire)

14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

16:00 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire)

17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl)

18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio)

18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli)

19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 (Miro Tabanelli)

21:00 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 3 (Miro Tabanelli)

