«Stai piangendo con me?», Alberto Tomba chiama Braathen dopo l’oro per il Brasile: le parole che lo hanno commosso – Il video

14 Febbraio 2026 - 17:46 Giulia Norvegno
Braathen telefonata con Tomba
Un po' in italiano e un po' in inglese, il mito dello sci mondiale ha chiamato il 25enne brasiliano originario della Norvegia. Il trionfo al gigante dopo aver lasciato il suo paese: la telefonata che ha commosso entrambi

Alberto Tomba ha voluto congratularsi in diretta con Lucas Pinheiro Braathen subito dopo la vittoria nel gigante olimpico di Milano Cortina 2026. Come mostrato dalle telecamere di Eurosport, la leggenda dello sci italiano ha chiamato il brasiliano, che ha risposto in italiano: «Ciao fratello mio, come stai?». Tomba si è complimentato trovando Braathen visibilmente commosso: «Bravo, congratulazioni. Una medaglia d’oro per il Brasile, ci stai credendo? Stai piangendo come me, sei il migliore».

Braathen in lacrime risponde a Tomba

Il 25enne, autore della prima medaglia invernale nella storia del Brasile, non è riuscito a trattenere le lacrime durante la conversazione, proseguita un po’ in italiano e un po’ in inglese. Scuotendo la testa, ha risposto: «No, non posso crederci. Grazie mille leggenda».

