Milano-Cortina, i preservativi «olimpici» a ruba tra gli atleti rispuntano su Vinted: «105 euro, ma è intonso»

La seconda vita sul web degli oggetti firmati Milano-Cortina 2026: il caso dei condom dopo quello delle divise

Non solo t-shirt, orologi o le ricercatissime divise ufficiali. C’è un nuovo pezzo del merchandising ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dipsonibile online, tra un maglione usato e una borsa vintage. Su piattaforme come Vinted, infatti, hanno fatto la loro comparsa i preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti nel Villaggio Olimpico. Peccato che il prezzo sia schizzato alle stelle. Un singolo pezzo si può trovare è in vendita a ben 105 euro.

Preservativi delle Olimpiadi in vendita su Vinted

I preservativi andati a ruba

Il caso dei condom andati a ruba aveva già sollevato sorrisi e curiosità nei giorni scorsi. L’organizzazione dei Giochi aveva messo a disposizione circa 10mila profilattici per i 2.800 atleti impegnati nelle gare, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la salute sessuale. Una tradizione che il Comitato Olimpico Internazionale porta avanti da decenni, ma che in questa edizione ha subito un’accelerazione imprevista perché le scorte sono andate esaurite in tempo record.

L’annuncio su Vinted: «Ovviamente intonso»

Se qualcuno aveva ipotizzato un Villaggio Olimpico particolarmente vivace, la realtà del web racconta (anche) una storia diversa. Molti di quei gadget gratuiti non sono stati usati per lo scopo originario, ma sono stati conservati come souvenir o, peggio, come investimento. La descrizione dell’annuncio su Vinted rasenta il comico. Per rassicurare i potenziali acquirenti, un venditore specifica che l’oggetto è «ovviamente intonso». Un dettaglio che, visto l’articolo in questione, appare quantomeno doveroso.

La febbre del collezionismo olimpico

Quello dei preservativi è solo l’ultimo capitolo di un business parallelo che sta travolgendo i Giochi. Nei mesi scorsi erano già apparse su eBay e Subito.it le divise dei tedofori, vendute a prezzi esorbitanti. In questi giorni, invece, a moltiplicarsi sono gli annunci per l’abbigliamento tecnico dei volontari, che evidentemente preferiscono un rapido guadagno al ricordo dell’esperienza olimpica.