Lindsey Vonn lascia l’ospedale di Treviso e fa ritorno negli Usa: «Sto lentamente tornando a vivere»

La sciatrice americana: «Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me»

Dopo la brutta caduta nella discesa olimpica di Milano Cortina, Lindsey Vonn, 41 anni, ha lasciato l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ed è ripartita per gli Stati Uniti. La campionessa americana, reduce da quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra a causa di una frattura complessa della tibia, è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui è decollato l’aereo che l’ha riportata a casa. Sabato Vonn aveva annunciato su Instagram il buon esito dell’ultimo intervento: «L’operazione è andata bene oggi! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti! Una volta rientrata vi darò più aggiornamenti e informazioni sul mio infortunio». Poi oggi, dopo aver lasciato l’ospedale, un nuovo reel ripercorre in modo molto leggero e autoironico questi giorni di ricovero: «Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me. Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridi. Ridi. Amore.

Mia sorella Karin Kildow ha fatto questo video e mi ha fatto piangere subito e mi ha riempito il cuore. Vi voglio bene ragazzi».

L’incidente durante le Olimpiadi

Il drammatico incidente era avvenuto domenica scorsa durante la discesa olimpica: Vonn, già infortunata per la rottura di un legamento crociato, aveva riportato la frattura alla tibia dopo soli 12 secondi di gara. La campionessa, cinque stagioni dopo il ritiro, era tornata a sciare in Coppa del Mondo sognando una Olimpiade da protagonista, ma il sogno si è interrotto bruscamente. Il padre aveva ammesso che la carriera sportiva di Lindsey, almeno a questi livelli, si è ormai conclusa. Nonostante la delusione, la sciatrice ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori: «Grazie per empatia, amore e supporto. Non siate tristi e continuate a lottare, perché è quello che io sto facendo e che continuerò a fare. Sempre».