«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

22 Febbraio 2026 - 19:06 Ugo Milano
A pochi giorni dal suo ritorno sul palco del Teatro Ariston insieme a Marco Masini, il rapper affida ai social una riflessione personale: «I periodi più duri sono spesso quelli che diventano i ricordi più preziosi»

A pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo, Fedez affida ai social una riflessione personale che sa di bilancio e di nuova partenza. L’artista, che quest’anno salirà sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini, ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ripercorre le emozioni vissute dodici mesi fa, quando si preparava alla stessa sfida tra incertezze e timori. «L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: “Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere”», scrive. Un pensiero semplice, quasi un mantra, che lo aiutava a fare i conti con la sensazione di avere tutto fuori controllo. In quel momento, racconta, l’unica certezza erano le sue parole e la sua musica. «Solo quelle. E bastavano».

Il periodo buio, “Battito” e la nuova canzone per Sanremo

Quello che sembrava un viaggio iniziato sotto i peggiori auspici si è poi trasformato, col tempo, in una delle esperienze più intense e significative della sua vita. Perché, sottolinea il rapper, spesso è il percorso a contare più della meta e solo a distanza si riesce a comprendere davvero cosa sia stato un bene o un male. «I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi», scrive Fedez. «Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito
E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo». A un anno di distanza, Fedez si prepara dunque a tornare sul palco dell’Ariston con la valigia pronta e la stessa frase che gli risuona in testa. «Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston», conclude, lasciando spazio all’attesa per una nuova pagina della sua storia a Sanremo.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Fedez e Marco Masini durante l’incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, Roma, 14 febbraio 2026

