Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
POLITICAFestival di SanremoGiorgia Meloni

Meloni: «Io all’Ariston? Notizia inventata, non siamo al Fantasanremo»

23 Febbraio 2026 - 14:55 Stefania Carboni
embed
meloni festival sanremo 2026
meloni festival sanremo 2026
La premier su X: «Il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale»

Come già annunciato in conferenza stampa la premier Meloni smentisce la sua presenza al Festival di Sanremo. «Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti», scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

«Dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa»

«Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale». «Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica», conclude Meloni.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

2.

Rogoredo, parla Donzelli: «Se un agente sbaglia allora paga, non si strumentalizzi però lo “scudo penale”»

3.

Il flop del governo Meloni sui rimpatri: anche Renzi e Conte hanno fatto meglio

4.

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend

5.

Congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà, la legge arriva in aula ma il governo Meloni prende tempo

leggi anche
festival sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

Di Stefania Carboni
fiorello conferenza stampa sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fiorello e il blitz in sala stampa: «Vi auguro tante polemiche» – Il video

Di Stefania Carboni
fedez-masini-sanremo-2026
CULTURA & SPETTACOLO

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

Di Ugo Milano