Meloni: «Io all’Ariston? Notizia inventata, non siamo al Fantasanremo»

La premier su X: «Il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale»

Come già annunciato in conferenza stampa la premier Meloni smentisce la sua presenza al Festival di Sanremo. «Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti», scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 23, 2026

«Dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa»

«Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale». «Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica», conclude Meloni.