Sanremo 2026, Fiorello e il blitz in sala stampa: «Vi auguro tante polemiche» – Il video

Il conduttore di Radio2 scherza con il direttore artistico: «Carlo, per caso lunedì hai impegni? Sarai il co-conduttore della Pennicanza, dato che inviti tutti a sorpresa»

Fiorello, presentatore della Pennicanza su Radio 2, «irrompe» a sorpresa in video collegamento al Teatro Ariston per la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. E scherza con il conduttore Carlo Conti. «Ciao a tutti, mi mancate – dice Fiore – vi auguro tante, tante polemiche». «Carlo, per caso lunedì hai impegni? Sarai il co-conduttore della Pennicanza, qui a Via Asiago. Chi la fa l’aspetti», dice Fiorello. «Sono 10 giorni che chiami la gente a loro insaputa per chiedere di fare la co-conduzione», prosegue lo showman, riferendosi all’ultimo annuncio di Conti sul Tg1 che ha chiesto – in diretta e a sorpresa – a Giorgia Cardinaletti di co-condurre l’ultima serata del Festival.