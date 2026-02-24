Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

Lunedì 23 febbraio c'è stato il party realizzato dagli organizzatori del Fantasanremo

Il Festival non è ancora ufficialmente iniziato ma a Sanremo già si canta: è successo ieri sera, lunedì 23 febbraio, alla festa organizzata dal Fantasanremo. Ospite: Tony Pitony. Il party è stato l’occasione per ricordare che c’è ancora tempo per creare la propria squadra e partecipare al Fantasanremo.

I bonus e i malus del Fantasanremo 2026

Sul sito del gioco sono stati pubblicati i bonus e i malus che si applicheranno quest’anno. Per fare qualche esempio: 10 punti se Arisa consiglierà antidolorifici a Carlo Conti, 10 punti se Eddie Brock dovesse indossare una maschera di Venom, 10 punti se Samurai Jay dovesse indossare un kimono, 13 punti se Tredici Pietro di classifica al 13esimo posto, 10 punti se Malika Ayane restituisce uno spartito all’orchestra, 10 punti a chi indosserà un abito con strascico, 5 punti per l’ombelico in vista, 20 punti in caso di standing ovation del pubblico, 30 punti in caso di invasione di palco non programmata, 10 punti per chi si esibirà insieme a dei ballerini, 10 punti se il direttore d’orchestra indossa un papillon, 10 punti se il cantante in gara suona uno strumento, 5 punti per chi indossa occhiali da sole, 10 punti per chi si esibirà per ultimo. E poi ci sono i malus: meno 10 punti a chi inciampa sulla scalinata, meno dieci punti a dimentica le parole della propria canzone, meno 10 punti a chi nomina il Fantasanremo sul palco, meno 20 punti in caso di problemi tecnici durante l’esibizione, meno 30 punti in caso di battute di carattere discriminatorio. L’elenco completo dei bonus e malus è sul sito del Fantasanremo.

Il Fantasanremo è sempre più un fenomeno di massa e dove ci sono le masse arrivano anche gli sponsor. Per questo motivo ci sono diversi brand che si sono legati al gioco e grazie ai quali i partecipanti possono ottenere punti extra. Dieci punti a chi indossa un indumento o un accessorio rosso (rosso è il colore di Arredissima), 10 punti per il bonus contactless offerto da Bancomat per i cantanti che non toccheranno il microfono per i primi 30 secondi dell’esibizione, 10 punti per chi si esibisce al cantar del gallo, quindi come primo cantante della serata (bonus offerto da Chanteclair), 10 punti per il “bonus ortofrutta” offerto da Eurospin a chi si esibisce con i guanti, 10 punti a chi indossa o porta un fiore arancione (bonus Aperol), 10 punti per il bonus offerto dallo shampoo antiforfora Nizoral Care a chi spolvera la propria spalla o quella dell’artista con cui duetta. Ma ce ne sono molti altri, tutti consultabili sul sito del Fantasanremo.