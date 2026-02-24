Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Ci sarà la voce di Pippo Baudo ad aprire la settantaseiesima edizione del Festival, il primo dalla sua scomparsa. Gli ospiti attesi all'Ariston e come funziona la gara

Il Festival di Sanremo 2026 parte stasera, martedì 24 febbraio, con la prima puntata della 76esima edizione in diretta su Rai 1 dalle 20.40. La fine è prevista intorno all’1.25. Tutti e 30 i Big in gara saliranno sul palco dell’Ariston per presentare i loro brani. Non sono previste eliminazioni: le esibizioni verranno valutate esclusivamente dalla giuria della sala stampa, tv e web, che stilerà una prima classifica generale. A fine serata saranno comunicati i cinque brani più votati, senza indicarne l’ordine di piazzamento. Ad aprire la serata sarà la voce di Pippo Baudo con la frase «Benvenuti al Teatro Ariston di Sanremo».

Chi conduce la prima serata di Sanremo 2026

Sul palco dell’Ariston ci saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore turco Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan. Insieme a Yaman anche Kabir Bedi, lo storico interprete della versione cinematografica diretta da Sergio Sollima.

Gli ospiti della prima serata: Tiziano Ferro, Max Pezzali, Olly e Gaia

Super ospite musicale della serata è Tiziano Ferro, che festeggia i 25 anni di Xdono, il singolo con cui debuttò il 22 giugno 2001. L’artista proporrà un set con alcuni dei suoi successi più noti e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sono un grande, title track del suo ultimo album. Presente anche Olly, vincitore dell’edizione 2025, che accompagnerà Max Pezzali nel collegamento dalla Costa Toscana. Sul Suzuki Stage di piazza Colombo, condotto da Daniele Battaglia, si esibirà Gaia.

Gianna Pratesi, la 105enne che omaggia gli 80 anni della Repubblica italiana

Tra i momenti più attesi della serata, la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni, originaria di Chiavari, che canterà alcuni brani della storia del Festival. Carlo Conti la intervisterà anche sul referendum del 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica e le donne votarono per la prima volta. Un omaggio in vista degli 80 anni della Repubblica, che ricorreranno il prossimo 2 giugno.

L’ordine di uscita dei cantanti di martedì 24 febbraio

Nel corso della conferenza stampa di oggi 24 febbraio, il conduttore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti ha annunciato l’ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata, tutti sul palco nessuno escluso:

Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D’Amico Arisa Luchè Tommaso Paradiso Elettra Lamborghini Patty Pravo Samurai Jay Raf J-Ax Fulminacci Levante Fedez e Marco Masini Ermal Meta Serena Brancale Nayt Malika Ayane Eddie Brock Sal Da Vinci Enrico Nigiotti Tredici Pietro Bambole di Pezza Chiello Maria Antonietta e Colombre Leo Gassman Francesco Renga LDA e AKA7even

DopoFestival Sanremo 2026: dove vederlo e chi lo conduce

Subito dopo la diretta dall’Ariston prende il via il DopoFestival, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. Alla conduzione Nicola Savino, affiancato da un cast fisso composto da Aurora Leone dei The Jackal, dal comico Federico Basso e dal maestro Enrico Cremonesi, già membro della commissione musicale di Sanremo Giovani. Al DopoFestival parteciperanno anche giornalisti della carta stampata, della televisione, della radio e del web.

In copertina: Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti in conferenza stampa – 24 febbraio 2026 (Ansa/Ettore Ferrari)