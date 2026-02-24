Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo 2026, il ritorno di Dargen D'Amico all'Ariston e l'omaggio a Pinocchio – Il video

24 Febbraio 2026 - 21:31
Alla 76esima edizione è tornato con un brano in cui affronta, con quel solito piglio divertente, disincantato, satirico, un tema particolarmente complesso e delicato: l'intelligenza artificiale

Prima incertezza a Sanremo 2026. Dargen D’Amico appare in scena prima del previsto. La platea del teatro mormora mentre lui viene inquadrato, con un tecnico di palco, in cima alle scale. Il suo è un ritorno alla kermesse: sono, infatti, passati due anni dalla sua Onda alta. Alla 76esima edizione propone un altro brano in cui affronta, con quel solito piglio divertente, disincantato, satirico, un tema particolarmente complesso e delicato: l’intelligenza artificiale.

Il brano «Ai Ai»

Il brano si intitola infatti Ai Ai e anticipa il nuovo disco, in uscita il prossimo 27 marzo, dal titolo Doppia mozzarella. A Open aveva fatto sapere di tornare all’Ariston «per piacere». Anche se è difficile condensare «tutto in una risposta, la realtà dei fatti è che ogni Sanremo prende una strada che è sempre imprevedibile».

Il messaggio dietro l’outfit di Dargen

Sul palco dell’Ariston il tema che solleva Dargen, si vedrà giorno per giorno sviluppato anche negli abiti. Insieme alle stiliste si sono rifatti all’opera capolavoro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi in cui hanno trovato strutture narrative affini al complesso tema dell’omologazione. Il personaggio di Collodi qui è profondamente sovversivo: non è un essere umano che diventa oggetto, ma nasce oggetto e compie il percorso inverso.

