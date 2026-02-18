Sanremo 2026, Dargen D’Amico – «AI AI»

Il cantautore porta al Festival un brano che parla di intelligenza artificiale

Intellettuale pop, outsider dell’hip hop italiano e sperimentatore instancabile: Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo D’Amico, è tra le figure più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Nato a Milano nel 1980, muove i primi passi nella scena underground con il collettivo Sacre Scuole insieme a Guè e Jake La Furia, per poi intraprendere un percorso solista che lo porta a reinventare continuamente il linguaggio rap. Nei suoi album convivono citazioni colte, elettronica, urban, cantautorato e una scrittura che alterna sarcasmo, critica sociale e introspezione. La sua presenza al Festival di Sanremo negli ultimi anni lo ha consacrato al grande pubblico, trasformandolo in una voce trasversale capace di parlare a generazioni diverse.

Nel 2026 presenta un brano che, secondo la sua poetica, esplora il rapporto tra tecnologia e umanità: un tema coerente con la sua costante riflessione sul presente, tra ironia e disincanto.

Estratto del testo di «AI AI» di Dargen D’Amico

«Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto proprio stare bene, me lo rifai?

Ai Ai»

Testo: Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)

Musica: Jacopo Matteo Luca D’Amico, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni, Edwyn Roberts