Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLODargen D’AmicoFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Come va il Fantasanremo? Pieno di punti con Ditonellapiaga, Dargen D’Amico e J-Ax: ecco quanti – Il video

24 Febbraio 2026 - 23:47 Ugo Milano
embed
Già dalla prima serata della kermesse, alcuni artisti in gara hanno fatto incetta di punti, regalando soddisfazioni ai fan-allenatori: ecco chi

Con l’avvio del Festival di Sanremo prende ufficialmente il via anche il Fantasanremo. Già dalla prima serata della kermesse, alcuni artisti in gara hanno fatto incetta di punti, regalando soddisfazioni ai fan-allenatori e accendendo la competizione parallela più seguita della kermesse. In particolare, nella prima parte dello show, Ditonellapiega +60 (occhiali da sole 5 punti, 10 perché non tocca il microfono per i primi 30 secondi, 10 per i ballerini, 5 perché indossa anelli, 10 per un indumento rosso, 10 per l’abito con strascico, 10 perché è la prima esibizione). Anche Dargen D’Amico fa +50 punti: 10 il braccialetto azzurro, 15 perché scende in platea, 10 perché canta sulle scale, 10 per i guanti e 5 per gli occhiali da sole.

Da Elettra Lamborghini a J-ax

Elettra Lamborghini +40 punti (10 per i ballerini, 10 per l’outfit luminoso, 10 per l’abito con lo strascico e 5 sia per gli anelli che per essere stato presentato dal co conduttore della serata). J-Ax fa invece il pieno con gli abiti: anelli, outfit luminoso, braccialetto azzurro e cappello. Con lui si esibiscono ballerine e performer. E non ha toccato il microfono per i primi 30 secondi. Già +65. E si va al var per un probabile inchino con la mano sul cuore.

Il Codacons

Il Codacons avverte intanto sui «possibili rischi di pubblicità occulta attraverso i bonus legati a marchi e diffida gli artisti di Sanremo dal partecipare ad iniziative che, seppur di carattere ludico, possono rappresentare forme di pubblicità vietate a marchi commerciali dal momento che – si sottolinea in una nota – c’è una lunga lista di bonus legati ad aziende che, come riportato sul sito del famoso gioco, sono sponsor ufficiali dal fantasy game». 

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
festival-sanremo-2026-welo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, è di Welo il jingle della 76esima edizione del Festival: chi è il rapper e perché è stato scelto da Carlo Conti

Di Alba Romano
tiziano ferro
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera e si candida alla conduzione del prossimo Festival: la battuta a Pausini

Di Ugo Milano
refuso-repupplica-festival-sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, clamoroso refuso nella grafica all’Ariston: «Il 54% alla Repupplica» – La foto

Di Ugo Milano
sayf-festival-sanremo-2026-gioielli
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Sayf minimal sul palco: doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpet

Di Alba Romano
gianna-pratesi
CULTURA & SPETTACOLO

«Viva Sanremo!»: Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il video

Di Francesca Milano