Come va il Fantasanremo? Pieno di punti con Ditonellapiaga, Dargen D’Amico e J-Ax: ecco quanti – Il video

Con l’avvio del Festival di Sanremo prende ufficialmente il via anche il Fantasanremo. Già dalla prima serata della kermesse, alcuni artisti in gara hanno fatto incetta di punti, regalando soddisfazioni ai fan-allenatori e accendendo la competizione parallela più seguita della kermesse. In particolare, nella prima parte dello show, Ditonellapiega +60 (occhiali da sole 5 punti, 10 perché non tocca il microfono per i primi 30 secondi, 10 per i ballerini, 5 perché indossa anelli, 10 per un indumento rosso, 10 per l’abito con strascico, 10 perché è la prima esibizione). Anche Dargen D’Amico fa +50 punti: 10 il braccialetto azzurro, 15 perché scende in platea, 10 perché canta sulle scale, 10 per i guanti e 5 per gli occhiali da sole.

Da Elettra Lamborghini a J-ax

Elettra Lamborghini +40 punti (10 per i ballerini, 10 per l’outfit luminoso, 10 per l’abito con lo strascico e 5 sia per gli anelli che per essere stato presentato dal co conduttore della serata). J-Ax fa invece il pieno con gli abiti: anelli, outfit luminoso, braccialetto azzurro e cappello. Con lui si esibiscono ballerine e performer. E non ha toccato il microfono per i primi 30 secondi. Già +65. E si va al var per un probabile inchino con la mano sul cuore.

Il Codacons

Il Codacons avverte intanto sui «possibili rischi di pubblicità occulta attraverso i bonus legati a marchi e diffida gli artisti di Sanremo dal partecipare ad iniziative che, seppur di carattere ludico, possono rappresentare forme di pubblicità vietate a marchi commerciali dal momento che – si sottolinea in una nota – c’è una lunga lista di bonus legati ad aziende che, come riportato sul sito del famoso gioco, sono sponsor ufficiali dal fantasy game».

